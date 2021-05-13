吳夢夢告網友分享盜版　北檢分析LINE關鍵設定「沒有重製」

▲吳夢夢控告網友在LINE群分享她的自製AV，檢察官調查認為只是分享連結，未觸法。（資料照／翻攝IG吳夢夢）

記者劉昌松／台北報導

AV女優吳夢夢自製多部影片供網友付費觀賞，但她日前發現蘇姓男子未經授權，就把她費心拍攝的1部影片分享在LINE群，涉嫌違反《著作權法》違法重製及公開傳輸罪，台北地檢署檢察官調查認為，蘇男只是把附有顯圖的影片連結貼到群組，依LINE的設定，除非另外點擊「下載」影片檔，否則14天後連結就失效，蘇男未重製，處分不起訴。

吳夢夢委託律師提告指控，蘇姓男子在2019年12月間，未經吳夢夢的同意或授權，就擅自重製影片「到粉絲家提供慰撫五分鐘不射精即可無套為性行為之挑戰」，並且傳輸分享到LINE群「寶貝叫車」，影響她拍片收益；蘇男挨告後坦承有分享，但強調分享的是連結，不是重製。

承辦檢察官分析通訊軟體LINE的設定，一般在分享影片時，會在對話視窗中出現影片內容的圖片，點擊圖片除了可觀看影片，也可在影片下方看到「分享」、「下載」等功能鍵，如果沒有點擊下載鍵的話，約14天後，就不能再點擊觀看同步影片了。

檢察官因此認為，雖然根據LINE群對話截圖，蘇男的確有分享可點擊後觀看影片的圖片，但是這只是分享了可觀看影片的連結，並不是傳送影片檔案，因為無法證明蘇男有違法重製、傳輸等方式侵害他人著作財產權的犯嫌，因此處分不起訴蘇男。

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