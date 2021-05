向護理師致敬！門諾拍影片慰辛勞　護理師歌手阿爆獻唱

▲▼門諾醫院以「向遠大的愛致敬」影片向全國辛苦的護理人員致意。(圖/門諾醫院提供,下同)

記者王兆麟/花蓮報導

「Thank You」!護理師辛苦了,全球新冠肺炎疫情持續延燒,感恩醫護堅守崗位,512國際護師節前夕,門諾醫院特地以「向遠大的愛致敬」影片向全國辛苦的護理人員致意,曾經也是白衣天使的原住民歌手阿爆,不僅親自到場為護理人員加油打氣,也以療癒的歌聲獻上最美的祝福。





門諾會醫療財團法人所屬機構總執行長張文信表示,向遠大的愛致敬以不同層面的護理角度,闡述每個人與護理師密不可分的關係,如生命之初的感動、家人般的關心、勇氣滿滿的鼓勵、分秒必爭的堅定,還有那份用愛守護的無私,期盼透過影片的呈現,向每一位在你我生命中重要時刻裡默默付出的天使們致上最深的支持與感謝。同時也期盼社會各界關注花東護理人力的需求,與門諾醫院一起培養東部護理人才,挹注護理資源,為偏鄉醫療貢獻盡一份心力。

▲▼曾經是白衣天使的原住民歌手阿爆,親為護理人員加油打氣,以療癒歌聲獻上祝福。



「在別人的需要上看到護理的責任,這是我在影片中看到的感動」!台灣護理學會理事長陳靜敏表示,護理真的不是一個輕鬆的工作,除了有顆無私奉獻的心,還必須有專業的技術及堅強的理論為後盾,經歷了0402的太魯閣號事故,在護師節前夕看到這部以愛與恐懼為主軸的影片,更顯南丁格爾的精神與光輝。



身為護理人員的另一半,同時自己也任職於消防局的林武正說,看到這部影片真的很有感觸,尤其夫妻倆共同經歷0206大地震以及0402太魯閣事故,看到太太在醫院的付出與辛勞,內心除了敬佩,更能體會護理師的堅強與勇敢,尤其護理人員在工作中要面對病患與家屬,回家後還要兼顧家庭成員的需要,相當不易,身為另一半他願意成為太太堅強的後盾,給予最大的支持。





「To all of my angels, Iwanna say thank you」曾經也是護理師的阿爆說

,「Thank You」這首歌本意就是獻給醫護人員,因為「他們不管什麼時候都守護著我們」。去年開始新冠肺炎疫情延燒至今,護理人員在第一線面對疾病與威脅,不管是個人或對家庭來說,都是非常嚴峻的挑戰,感謝他們堅守岡位,用心付出,成為別人生命中的天使,也期盼藉由這首歌曲,喚起大家對醫護的重視與鼓勵。除了獻唱歌曲,阿爆更逐一的向現場護理人員獻上玫瑰花束,感謝他們無私無我的精神,守護大家的健康。





全長三分鐘的影片,數十位院內護理師參與演出,呈現當病患與家屬恐懼、擔憂時,護理師仍依然以愛成為安定人心的力量。拍攝的Hualien Action團隊導演Tim表示,自己就是在門諾醫院出生,不論是自己或是家人,大小病痛都離不開門諾,縱使是與親人最後的分離也都在這裡,深刻體認到當內心充滿傷心、害怕時,就是這股愛與安定的力量陪伴他們渡過艱難,因此,影片以「愛與恐懼」為主題,呈現護理師多元的角色與心情。



門諾醫院表示,國際護師節前夕,藉由影片的傳遞,期盼讓社會大眾看到護理人員無私的付出與辛勞,尤其面對新冠肺炎疫情的威脅,護理人員身心的多重負擔,都需要社會大眾的鼓勵與關懷,影片即日起發佈於youtube,讓我們一起給予護理師掌聲,同時向他們遠大的愛致敬。



影片連結:https://www.youtube.com/watch?v=vj5RI7bKrpY

►腦公!你不可以賴帳喔