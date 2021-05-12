柯博齡／小心商標權！網路上什麼都可以買賣嗎

▲你家中是否曾有保存狀態不錯的商品，想說放著也是放著，不如拿到網站上轉賣。商品受到商標權保護，再加上若你的商品是侵害商標權的盜版仿冒品，就極有可能因此觸法。（圖／視覺中國）

隨著電子商務蓬勃發展，網路購物或拍賣網站百家爭鳴，我們可以在不出門下，透過網路，盡情享受購物及賣物樂趣，「什麼都可以買，什麼都可以賣，什麼都不奇怪」，然而真的是如此嗎？

你家中是否曾有保存狀態不錯，但卻不太會使用的商品，諸如名牌包包、服裝飾品等，想說放著也是放著，不如拿到網站上轉賣。但殊不知商品受到商標權保護，再加上若你的商品是侵害商標權的盜版仿冒品，那就極有可能因此而觸法。

何謂商標，乃指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。所謂識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者，《商標法》第18條定有明文。

商標之範圍是相當廣泛的，亦屬智慧財產權之一環，講白話點就是「品牌」，一個品牌之創立，乃是創立者花費多年的苦心研發，投入大量之人力與資金，進而保有一定之商業品質及識別性，並受到消費者所接受。創立者若為商標註冊，即享有商標專用權，任何人不得以仿冒商標而假藉商標權人之方式，侵害商標權，坐享商標權人前述所努力之成果，維護市場公平競爭及促進工商企業正常發展。

當你持有之商品來源，若非來自於真正商標權人所設立之通路（例如實體店面、官網），就極有可能是盜版或仿冒商品。通常這些盜版商品來自於夜市、跳蚤市場、購物或拍賣網站、來歷不明人士等無正當來源證明之管道，商品上面的商標除了與正品相同或相似外，通常品質會有所落差，且所購得的價格便宜到與正品顯不相當。當你取得之商品是以上述管道或價格取得時，可別慶幸買到便宜而得意忘形，進而想轉賣再賺一手，將觸犯《商標法》第97條規定，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣5萬元以下罰金；若是透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。

筆者從事多年智慧財產權案件之偵辦，此類案件其實層出不窮，誤觸法網的行為人常常就在你我身邊，販賣物品種類甚多，像項鍊、髮飾、零錢包、手機殼、圍巾、購物袋、眼鏡盒、小文具等日常生活用品，除非你能證明販賣的商品主觀上並無盜版或仿冒之認識，否則均會受到法律一定之處罰。縱使受到輕判，人生也因此留下不堪的紀錄，不可不慎。藉此呼籲，網路交易不只購物陷阱多，賣物也存在許多風險，也得謹慎視之。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁）

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●柯博齡，台南地檢署檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。