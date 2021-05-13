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核電VS.天然氣戰翻！　李正皓：不要核四又護藻礁「靠什麼發電」

▲▼藻礁空拍,天然氣,藻礁,三接,大潭發電廠,發電.減煤增氣,珍愛藻礁,公投。（圖／記者林振民攝）

▲李正皓問，不要核四又要護藻礁的人，要台灣靠什麼發電？（圖／記者林振民攝）

記者林彥臣／綜合報導

513大停電造成全台陷入黑暗5小時，各地輪流停電，直到晚間8時才恢復供電，期間擁核派網友與擁天然氣網友已經在網路上戰翻彼此。對此政論名嘴李正皓也看在眼中發文表示，「那些不要核四又要保護藻礁的，請問台灣以後靠什麼發電？」

李正皓在臉書發文表示， 今天的停電是「電網損毀」問題還是「電力不足」問題？經濟部政務次長曾文生說了大實話，「用電過量、水力風力光電補不來」，白話文就是電力不足。

▲513全台大停電，台北市採分區供電，不少商家受到影響無法營業。（圖／記者林敬旻攝）

▲513全台大停電，讓全民都非常不方便。（圖／記者林敬旻攝）

李正皓說，「國民黨支持核電，我完全可以接受；民進黨規劃三接天然氣，我也完全可以理解，但那些不要核四又要保護藻礁的，請問台灣以後靠什麼發電？嘴炮？」

網友留言表示，「沒有任何一個方案是沒有代價的」、「環團是最大問題所在」、「少說了風力發電破壞鳥類，太陽能發電破壞埤塘，民智未開的台灣人太多，難怪台積電要去美國設廠」、「希望~ 多跳電幾天！讓那些護藻礁的多熱幾天。南電最好別北送，要電自己想辦法！」、「那群環保團體真的夠了，要馬兒跑，又要馬兒不吃草，有時候台灣真的太民粹了」。

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