韓粉氣炸痛罵蔡英文「天棄之子」　梅雨無視所以全台大停電

▲513全台大停電，讓韓粉氣炸罵爆蔡英文。（圖／記者陳家祥攝）



記者林彥臣／綜合報導

高雄興達電廠匯流排事故，導致全台各地輪流停電，影響全台上百萬用戶，網友怨聲載道，韓粉更是氣炸痛罵蔡英文是「天棄之子」，現在還多了新的頭銜「缺愛的大人」，所以全台大停電了。

韓粉粉專「韓黑父母不崩潰」發文表示，「阿嬤果然是天氣 （棄？）之子，威力之強大，不但連兩年颱風閃避，連梅雨都無視台灣的存在，現在又多了新頭銜，『缺愛的大人』所以全台大停電了」。

「韓黑父母不崩潰」另一則發文表示，「到底是有多帶屎！缺水停電疫情又爆發，這一定是阿共的陰謀啦！哪次不是啊！你不承認？難道你要當中共同路人？誰要柯粉反對蓋三接的，所以停電了吧！就是韓粉去抗議空汙，所以興達電廠才會停電？你不承認，難道你就是柯韓粉？換點新花樣好嗎？」

▲513全台大停電，台北市採分區供電，不少商家受到影響無法營業。（圖／記者林敬旻攝）



韓粉這兩則PO文中回應表示，「到底，誰選擇的，還我電，還我沒有疫情的地方，我不要變印度」、「火力發電空氣高壓！低壓水氣進不來！人造孽不可火（活）！」、「台灣日常~缺水，缺電，缺疫苗，病毒一堆＜雨過天晴，遇見藍天＞」、「菜老英上位什麼災都有！為何？因為不配位！搶來的！所以天不助，自然也不會賜福！」、「德不配位～風不調、雨不順、電不足～2025非核家園←屁」。

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