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疫情升溫疫苗「打」氣大增　部立南投醫院單日預約數破300

▲疫情加劇，部立南投醫院的民眾疫苗預約和施打情況踴躍。（圖／部立南投醫院提供）

▲疫情加劇，部立南投醫院的民眾疫苗預約和施打情況踴躍。（圖／部立南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

由於國內新冠疫情加劇，預約施打COVID-19疫苗的民眾也明顯增加，部立南投醫院指光今天和下周一2天預約施打的人數，就幾乎與目前院方施打過的總劑數打平；院方鼓勵民眾施打疫苗，保護自己也保護別人。

院方統計，至昨天為止，COVID-19疫苗施打總數僅506劑，但今日單日預約超過175人施打，下週一更預約了超過330人，可見民眾施打意願明顯大幅上升；為避免群聚，院方也安排中庭等戶外處進行疫苗接種服務。

▲疫情加劇，南投醫院的民眾疫苗預約踴躍。（圖／記者高堂堯攝）

▲疫情加劇，部立南投醫院的民眾疫苗預約和施打情況踴躍。（圖／部立南投醫院提供）

院長洪弘昌表示，民眾應與醫師討論評估相關風險後再接種疫苗，施打後應在醫院停留30分鐘後再離開；接種後可能會出現發燒、肌肉痠痛和注射部位疼痛等症狀，約1至2天會緩解，若持續不適，建議回診並告知醫師曾接種疫苗。

院方也提醒，接種疫苗後需要時間產生保護性抗體，因此即使完成疫苗施打，仍應遵守防疫措施，戴口罩、勤洗手、避免出入人多擁擠場所，保持安全社交距離，全民齊心共同抗疫。

另依據疾管署公告指出，目前公費疫苗接種對象已開放至第8類，醫事人員、中央及地方政府防疫人員、高接觸風險工作者、特殊情形必要出國者、維持治安必要人員、機構及社服照顧系統人員及其受照顧者、維持國家安全必要人員及65歲以上長者。
 

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