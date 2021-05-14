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板橋某國中老師在群組通知「明天不要出門」　傳有學生疑似確診

▲▼宜蘭某國小傳出小二學童確診，校園進行全面消毒。（示意圖／記者陳以昇攝）

▲宜蘭某國小傳學童確診，校園緊急進行全面消毒。（示意圖／記者陳以昇攝）

記者陳致平／綜合報導

本土疫情連環爆！不少家長都十分擔心孩子在學校的情況是否安全，目前已知桃園和宜蘭各有一所國小受到疫情影響停課，並匡列相關教職員及學生居家隔離及採檢。本周末將舉行國中會考，全國有20萬2547人名考生要參加考試，14日下午開始為考生看考場的時段，不過新北市板橋某國三畢業班群組卻收到老師的訊息，通知全班同學不要去看考場，等候通知。

▲國中會考將登場，台中市長盧秀燕今天到文華高中視察，強調台中目前沒有個案、沒有疫情。（圖／記者游瓊華攝）

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▲國中會考本周末將登場，14日下午開放學生看考場。（示意圖／記者游瓊華攝）

根據《聯合報》報導，板橋某國三畢業班群組即收到老師發送的訊息內容為，「明天不要出門，不要去看考場」，並告知全班同學等候通知。該校校長解釋，某學生在12日出現發燒症狀，就診後醫生建議回家休息，隔日也未到學校上課，13日傍晚，校方得知學生已前往板橋某醫院就醫。

由於近日本土確診數不斷增加，日前傳出有學生確診的桃園和宜蘭某國小皆立即宣布停課14天，說明停課期間以及未來復課的相關須知事項，並由環保局派員進行全面大規模消毒。因此，有關板橋某國中生確診的消息傳出後，家長不僅擔憂群聚感染，也憂心小孩是否能如期應試。

針對這項問題，教育部先前則說明，依防疫規定，考生若列為居家檢疫、居家隔離將不能外出，須參加會考補考，補考日期訂在29、30日，而核酸檢測中的考生也不得參加考試，一律補考。此外，日前已公布要從3方面強化防疫，包括試場增加設置酒精、乾洗手等防疫用品數量，樓梯轉角、試場大樓出入口等處都要放置，讓考生和試務人員隨時維持手部清潔。

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