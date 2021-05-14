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北市府幕後「關鍵10小時」！柯文哲下令應變　直奔和平醫院

▲▼台北市長柯文哲視察龍山國中消毒狀況。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲視察消毒情形，呼籲市民不用恐慌，北市醫療物資、民生物資充足。（圖／記者袁茵攝）

記者柯沛辰／台北報導

和平醫院爆出2例確診，揭開北市府幕後10小時快速應變。北市府官員透露，市長柯文哲13日中午獲報後，立刻下令匡列所有接觸者，同時整備防疫旅館、檢疫所，短短10小時完成所有應變作業，「最大原因是市長本身就是醫學專家，不需要再去問人」。

北市府官員表示，和平醫院是專責醫院，傳出疫情非同小可，所幸市府先前已要求院方分艙分流，將負責確診者隔離病房的醫護，與一般門診分開，加上即時處置，所以目前不僅沒有封院危險，仍維持醫療量能，也明確掌握感染來源。

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官員透露，市長柯文哲中午接到消息，快速下令指揮，一舉匡列與確診者有接觸的病患、醫護人員，並依疫調結果，完成對密切接觸者的採檢。同一時間，也整備防疫旅館、檢疫所量能。

他指出，除了病人移至負壓隔離病房繼續治療，其他需要居家隔離的，一部分送往劍潭活動中心，另一部分則在醫院隔離，預計14日一早再派出防疫巴士，把剩下的醫護轉送防疫旅館；若需自主管理，警消醫護休息站也都準備好接受入住。

▲▼柯文哲視察萬華區及其他市區清消進度。（圖／台北市政府）

▲萬華區及其他市區大消毒。（圖／台北市政府）

這名官員形容，整個過程的速度就像北市府先前拆除忠孝橋引道，也猶如「閃電戰」，「我們都是全部做完才講，而不是在那裡罵來罵去，然後等事情爆開也沒有解決。」

官員說，每當問題發生，若總是在詢問或推說是誰該負責，那一定會出事，因為總有一個三不管的地帶出現，所以柯市長一直強調建立一個「互相補位」的團隊，還說過「我的團隊內絕對不允許任何人說『這不是我的事』，講了就立刻砍掉！」

官員認為，柯市長是醫學專家，所以中午發現確診病例後，才能直接下命令指揮、直奔第一線視察，現在一路到晚上10點，已經完成所有應變作業，真的是一場「閃電戰」，「全部做完了才講，快速解決問題」。

目前和平醫院住院病患「只出不進」，出院者須先檢驗並做後續追蹤關懷。至於急診環境，尚在清消中，暫停營業。14日一早，柯文哲將與衛福部長陳時中開會，研議後續處置作為。

▼柯文哲赴和平醫院視察。（圖／台北市政府）

▲▼柯文哲赴和平醫院。（圖／北市府提供）

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茶室闆娘「和平醫院住4天才收負壓」　消息人士證實：真的很離譜
快訊／柯文哲急赴和平醫院　市府：目前沒有封院危險

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