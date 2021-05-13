疫情升溫！不只預約大爆滿　直衝醫院：就是要打AZ疫苗

▲民眾衝醫院排隊打AZ疫苗。（圖／衛福部立彰化醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

今(13)日下午再公布新冠肺炎新增確診病例25例之後，想打公費AZ疫苗的民眾爆大量，衛福部彰化醫院臨時增派醫護人員，以2線同時施打來縮短時間，有些沒有預約的民眾還是湧入了健康中心，表明就是要施打，截至3點已經施打120人，今天下午將施打超過200人，遠超過預約的75人。

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據彰化縣衛生局統計，彰化縣目前共撥入約15,000劑疫苗，已接種約5,000劑，昨日接種 1,100 人，為單日新高；彰基今日上午施打疫苗人數就高居200多人，因疫情升溫，為維持社交安全距離，宣布自明(14)日，民眾施打疫苗採預約掛號，或是掛號專線04-7225132或網路掛號。

部彰門診護理長洪雅玟表示，今天下午原本預約施打人數75人，但很多民眾沒有預約就直接到門診掛號，院長曾孔彥指示沒有施打上限，只要符合公費資格，一律幫民眾完成掛號，也由於醫師評估需要一點時間，才會造成民眾排隊等候的情況，但他們隨即增加一條施打路線，消化人潮。

66歲的施先生表示，剛剛看到本土病例新增13例，就直接開車載著老婆到醫院，沒去考慮到並沒有預約，因為心裡還是會怕怕的，早打早安心，所以就來打了，不像之前還會考慮AZ疫苗防護力似乎較不足等問題。

在診所工作的護士張小姐說，大家的思考都差不多，沒有爆發本土疫情就不想打，爆發了再搶打，符合台灣人個性。

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