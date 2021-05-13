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美廉社醫療口罩「加1元多1盒」　5／15起開賣限量5萬盒

▲▼美廉社門市，美廉社。（圖／記者林育綾攝）

▲美廉社重新部署「防疫專區」，並祭出醫療口罩+1元多1見優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

防疫警戒升級，美廉社今（13）日推出四大防疫「多＋1點」措施，在門市清潔、社交距離、防疫商品、員工關懷四大面向規劃升級版本，其中祭出醫療用雙鋼印口罩「加1元多1件」優惠，等於350元就可買到2盒共100片，5/15起開賣，限量5萬盒，售完為止。

美廉社表示，即日起加強環境消毒清潔，尤其針對門市端重點區域定時消毒，如冰箱手把、提籃等，並從原本的每日3次（12:00、16:00、20:00）門市消毒，再多加1次上午8:00的消毒時段，同時呼籲消費者未戴口罩不得進入賣場。

而在「社交距離」方面，消費者不論是排隊結帳或是購物，美廉社呼籲以疾管署規範的1.5 公尺「+1步」安全距離來維持，也提醒民眾多洗手、減少群聚、避免感染擴大。

此外也重新部屬全台美廉社門市「防疫專區」，包括抗菌洗手乳、乾洗手、口罩、漂白水等30多種防疫商品，方便醫治選購；更祭出「＋1元多1件」的優惠，包括醫療用雙鋼印口罩加1元多1件，茶葉蛋加1元多1顆。「＋1元多1件」優惠期間從5/15(六)起，口罩5萬盒售完為止。

同時業者也鼓勵旗下員工接種疫苗，提供半價補助疫苗接種費；而為了落實防疫，三商家購旗下心樸市集同步實施實聯制，針對四維店、春大直店的用餐顧客，採取QR Code掃描電子表單填寫，顧客需填寫日期、時間、代表者姓名、聯絡方式、同行人數等資料；京站小碧潭店同步遵循商場規定，填寫紙本實聯制資料。

不過此次疫情升級，掀起恐慌性購買潮，相關防疫、民生用品被瘋搶，各大賣場超市也陸續祭出「限購令」，像是家樂福、愛買，提出酒精每人限購1瓶；好市多即日起針對衛生紙、口罩等用品每人限購1串、1盒，其他防疫相關品項也會在價格牌上註明限購資訊。

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