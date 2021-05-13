全台分區停電電梯受困頻傳！台北市171件受困　警消救出239人

▲13日全台停電北市內湖民眾受困電梯。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

興達電廠13日因事故全廠停機，造成全台分區停電。台電公司為了確保電力穩定供應，在緊急狀況必須限電時，供電饋線分為A至F組，今年緊急輪流分區停電組別為C、D組，從下午3時起兩組別輪流停電50分鐘，直到晚間8點台北市各區才率續恢復供電，這起全國分區大停電意外共造成台北市電梯受困意外171件、火災1件，發電機冒煙查看共43件，北市因停電電梯受困239人目前已全數救出。

根據台北市消防局統計數據，這次全國大停電統計到晚間8點30分，台北市因停電造成電梯受困共171件，造成239人受困，目前均全數救出並無人員傷亡，另外有因備援發電機發動導致冒煙，民眾嚇得報警，消防局不敢大意也均出動消防車到場戒備，總計出動消防車300車次並處理發電機冒煙43件派遣任務。

消防局表示，民眾若知道有停電、分區限電情事發生，切莫搭乘電梯以免臨時停電受困，另外大樓備援發電機多是燃油發電，發動期間均常見有濃煙冒出，可能因疫情加上停電造成民眾心理恐慌，才會有這麼多發電機冒煙報案、所幸這波全台大停電並無造成人員傷亡。

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