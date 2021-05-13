興達電廠停機全國大跳電　台南分區供電受影響36多萬戶

▲台南市大停電，台南市永康分局派員在路口指揮交通。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

興達電廠傳因事故全廠停機，目前系統供電能力不足，5月13日下午3時許，開始執行緊急分區輪流停電，台南區域目前採CD組輪流供電，初步影響36萬餘戶，因臨時跳電造成4起受困電梯事件，消防局據報協助平安脫困，目前電力調度由台電處理中。

台南市在13日下午2時55分，傳出全市區域性大規模停電，中西區、安平區、南區、新營區、永康區都發生區域性停電。台電表示5月13日下午2時37分興達電廠因事故全廠停機，目前系統供電能力不足，預計13日下午3時開始執行緊急分區輪流停電。

台電指出，台南地區低頻電力第一次卸載受影響用戶79665戶，流停電單次50分鐘，台南區域C組在15時開始停電，15時50分換D組，C組16時40分開始，以此順序輪替，由於有操作復電程序，時間會有些微誤差。

台電台南區處說明：1、分區輪流限電停電組別C組，停電戶數162561戶。2、原低頻電驛動作停電之戶數79665戶、3、總共停電242226戶。

台南市消防局從下午2時50分許，分別接獲永康區正南八街38號停電電梯受困1名，已協助脫困，女無受傷。目前有14區停電。遭下午3時31分，新營區中山路123號4樓電梯受困，己協助脫困，女無受傷；中西區海安路、東區長榮路一段、安平區建平八街共7人受困，在消防人員協助下脫困或自行脫困。

台電台南新營區處指出：1.第1輪分區輪流限電(15:00-15:50)停電組別C組，停電戶數36897戶。（停電地區：新營、柳營、下營、鹽水等地區）；2.第2輪分區輪流限電(15:50-16:40)停電組別D組，停電戶數27992戶（停電地區：新營工業園及新營、鹽水、學甲等部分地區）；3.第3輪分區輪流限電(16:40-17:20)停電組別C組，停電戶數36897戶。（停電地區：新營、柳營、下營、鹽水等地區）(準備停電中）；4、15:18低頻電驛恢復停電之戶數18003戶供電。（低頻跳電部分已全部復電）。

台電台南區處指出，第一輪停電影響戶數：265882戶；第二輪停電影響戶數：97743戶，由於輪流停電次數未定，尚未能提供累積停電戶數。

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