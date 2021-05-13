全台大停電！內湖交通大亂　路人卡路中央暖警忙指揮：小姐你快過

▲513大停電導致內湖交通打結。（圖／民眾陳小姐提供）

記者蔡玟君／台北報導

高雄興達電廠13日下午2時37分因事故全廠停機，系統供電能力不足，造成全台大停電。停電也讓內湖交通大亂，有民眾陳小姐表示，因為停電造成紅綠燈也沒電，讓他們走到一半卡在馬路中央，還好有警察趕過來指揮交通，但現在內湖一帶交通很亂。

因為突然停電，導致內湖交通大打結，路人卡在路中央不知道怎麼辦，民眾陳小姐說，現在內湖一帶大部分店家都全黑，紅綠燈也沒電，只能靠警察辛苦指揮來往交通，而且現在鄰近下班時間，路上已出現下班人潮，擔心晚一點通勤時間內湖交通可能會很恐怖。

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▲全台大停電，目前開始緊急分區輪流停電。（圖／記者施怡妏攝）

興達電廠13日下午2時40分左右，因事故全廠停機，目前系統供電能力不足，預計13日15時開始緊急分區輪流停電；經濟部指出，目標是13日晚間恢復供電，目前預估執行到第三輪。台電北市區表示，北市第三輪受影響用戶數為8萬5943戶，停電區域為萬華區、中山區、大同區、中正區、信義區、松山區、大安區。

台電北市區營業處長張建川表示，由於5月13日14時至00時系統尖載供電能力不足，為確保供電安全，需實施緊急分區輪流停限電。北市第三輪停電區域為萬華區、中山區、大同區、中正區、信義區、松山區、大安區，影響用戶數為8萬5943戶，預計於13日晚間5時30分解除停電。