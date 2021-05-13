台電出包全台大停電　洪申翰：不是電廠不夠「更不是缺電」

▲台電興達電廠。（圖／台電提供）



記者林銘翰／台北報導

高雄興達電廠13日下午2時37分因事故全廠停機，系統供電能力不足，造成全台大停電。對此，民進黨立委洪申翰表示，事件發生後網路上流傳許多缺電的假訊息梗圖和發文，以及鼓吹重啟核四的消息，但事實上不是電廠不夠，更不是缺電，「此時最不需要的就是假訊息」。

根據台電公司說法，因興達電廠因事故全場停機，目前系統供電能力不足，13日下午2點37分發出電力中斷通知，預計下午3點開始執行緊急分區輪流停電。洪申翰表示，他隨即台電索取最新資訊，並且已得到台電回覆。

洪申翰說明，此次事件有發電、輸電、配電三個階段，讓大家獲得電力；今天是輸電配電的電網故障，不是發電機組不足的問題，因此絕對不是缺電。

洪申翰說，因為瞬間減少一部分電力，需要穩定電網，所以以停、限電方式穩住電壓頻率，讓電力系統逐漸恢復；此次事件呈現電網風險管理設計的問題，不是缺電問題。

洪申翰表示，事件發生後網路上流傳許多缺電的假訊息梗圖和發文，以及鼓吹重啟核四的消息，但事實上不是電廠不夠，更不是缺電，請大家把正確的訊息傳出去，「此時最不需要的就是假訊息」。

對此，台電經過初步查證，現在的狀況是由於路竹北超高壓變電所匯流排故障，也就是電網系統的故障所造成，導致興達2號機、4號機及複循環發電3號機、4號機跳脫，影響不到2000MW，實行緊急分區輪流停電，目前已在控制中，應可逐漸恢復，請大家不用慌張。

台電說明，現在的跳電或停電，是電網設備故障瞬間，為了穩住系統電網的電壓跟頻率，所做的自動低頻卸載。今天午後用電尖峰時段的備轉容量應該有超過3500MW，其實是超過這次瞬間跳脫的電力。

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