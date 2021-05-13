快訊／全台第3大！興達電廠容量4325.95MW　拚今晚恢復供電

記者徐政璿／台北報導

今（13）日中午全台傳出停電災情，國家級警報也大響。興達電廠位於台灣高雄市永安區與茄萣區，總裝置容量為4325.95MW（百萬瓦），為台灣第3大火力發電廠，經濟部官員表示，台電已採取低頻卸載機制，緊急搶修設備，並分區輪流停電機制，目標今晚恢復供電。

▲指揮中心記者會開到一半停電。（圖／記者洪巧藍攝）

本起停電事故為路竹路北高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠共4部機組（燃氣、燃煤各兩部）跳脫，造成系統頻率驟降，高雄市府已於15時20分一級開設「高雄市0513停電災害應變中心」。

跳電事故發生後，台電立即啟動低頻卸載，並採取分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電，每50分鐘一輪，限電量約300萬瓩，影響戶數約200萬戶。台電已緊急搶修設備，目前燃氣跟燃煤機組陸續升載，將會陸續恢復供電。

為確保電網安全，台電採取分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電，會進行第四輪停電，到晚間6時20分。台電同時緊急搶修設備，預計今晚陸續恢復供電。

第一輪限電時間1500-1550，Ｃ組限電量300萬瓩，限電戶數約200萬戶。

第二輪限電時間1550-1640，Ｄ組限電量300萬瓩，限電戶數約193萬戶。

第三輪限電時間1640-1730，Ｃ組限電量350萬瓩，限電戶數約224萬戶。

第四輪限電時間1730-1820，Ｄ組限電量350萬瓩，限電戶數約229萬戶。

經初步查證，興達2號機、4號機及複循環發電3號機、4號機跳脫，影響不到2000MW，實行緊急分區輪流停電，現在的跳電或停電，是電網設備故障瞬間，為了穩住系統電網的電壓跟頻率，所做的自動低頻卸載。

興達電廠位於台灣高雄市永安區與茄萣區，總裝置容量為4325.95MW（百萬瓦），為台灣第3大火力發電廠，包含4部汽力機組，以及5部複循環機組。