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朱立倫：興達電廠發電量佔全台3.88％　為何機組一故障全台跳電？

▲全台大停電導致紅綠燈停擺。（圖／記者屠惠剛攝）

▲全台大停電導致紅綠燈停擺。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

高雄興達電廠13日下午2時37分因事故全廠停機，系統供電能力不足，造成全台大停電。對於事故原因，前國民黨主席朱立倫在臉書質疑，台電13日備轉容量率顯示10.01％，亮綠燈標示供電充裕，興達電廠發電量僅佔全台發電量3.88％，為何機組一故障全台跳電？

「政府應立即說清楚講明白，徹查數據是否長期造假！」朱立倫表示，核三的已發電量已經超過可發電量，讓風險增高，然而蔡政府、蘇內閣若只依靠「台灣價值」，用愛發電，會置台灣產業民生及民眾安全於險境。

朱立倫提到，駐日代表謝長廷任閣揆時曾說，「台電備載容量高非常浪費，背後一定有弊案。」現任行政院長蘇貞昌則於去年則再三保證用電安全，表示備轉容量率比過去都安全，對比一看，民進黨前後任閣揆說法天差地別，凸顯民進黨的能源政策亂無章法。

朱立倫強調，「我們真正擔心的是，疫情、電、水，流行疾病到基礎水電，台灣的脆弱性正在凸顯，政府真的要趕快行動，否則台灣將面臨極大的風險」。

另外，肇事原因方面，據悉是高雄路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠共4部機組（燃氣、燃煤各兩部）跳脫，造成系統頻率驟降。

▼朱立倫質疑興達電廠跳電原因。（點圖可放大／翻攝自Facebook／朱立倫）

▼朱立倫質疑興達電廠跳電原因。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

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