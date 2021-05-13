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快訊／快查電費單！全台輪流停電還有第三波　C組17:00-18:00

▲▼ 停電。（圖／記者施怡妏攝）

▲停電。（圖／記者施怡妏攝）

記者黃巈禾／台北報導

興達電廠13日因事故全廠停機，造成全台分區停電。台電公司為了確保電力穩定供應，在緊急狀況必須限電時，供電饋線分為A至F組，今年緊急輪流分區停電組別為C、D組，因此，下午3時起兩組別輪流停電50分鐘，直至修復為止，若查詢電費單非C、D組別，此次停電不受影響。

第一輪限電時間為13日下午3時至3時50分，限電量300萬瓩，限電同時200萬戶。第二輪限電時間為下午3時50分至4時40分，限電量300萬瓩，限電同時193萬戶。

台電表示，用戶電費單上有標註A、B，C、D，E、F組，各組為分散，非聚集為單獨特定區域，在下午3時前台南地區影響約7萬9千戶，由於C和D組分散在各行政區，目前還在輪停中，總影響戶數尚不能估算。

若要查詢是否會停電，若查詢電費單非C、D組別，此次停電不受影響。屬於C或D組別者，將自13日下午3時起兩組別輪流停電一小時，直至修復為止， 舉例來說，C組從下午3時至4時停電，接下來D組4時至5時停電，再接著輪回C組5時至6時停電，兩組替換輪流。

也有粉專在今天大停電之後，貼文提供網友如何查詢自家停電分區，就可以進一步知道自己是不是在輪停的區域裡。

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