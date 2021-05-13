停電才收到警報！網爆出不滿「一看內容更氣」：2:30就該傳了

▲停電才收到國家警報，讓網友很不滿。（圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

今（13）日下午全台陷入停電災情，接著許多人的手機都收到國家警報，原因則是「興達電廠因事故全廠停機，目前系統供電能力不足」，而簡訊一出，許多網友都相當不滿。就有人在PTT的Gossiping發文抱怨「停電當下才傳簡訊是不是在搞？」也有人發文「你要怎麼停要講啊X！」

有人在PTT問卦「停電當下才傳簡訊是不是在搞？」認為直接停電，然後才傳簡訊來說下午3點要停電的這個舉動很值得吐槽，「啊就已經停電還需要你說？是不是在搞？你要也是出狀況2點半就先傳簡訊了。」

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▲圖為警報內容。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

另一位網友則發問「你要怎麼停要講啊X！」文中不禁開罵「停電了才發通知，說『我們停電嘍！想知道怎麼停嘛？自己去上不了的官網、打不通的電話問哦！呵呵！』」，讓他不禁大批，「通知上寫一下是會死嗎？XXX！」

就有人也超有感，忍不住留言「兩點半就知道出事了，還他X寫什麼『預計三點停電』，預計三小？？就是現在！」據消息指出，高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠共4部機組跳脫，造成系統頻率驟降，台電立即啟動低頻卸載，並採取分區輪流供電機制，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。