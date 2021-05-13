超商必吃全新冰品懶人包！哈密瓜霜淇淋回歸　彈珠汽水聖代超邪惡

▲7-11即日起於限定門市開賣超邪惡哈密瓜霜淇淋。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

炎熱的夏天到來，一定要吃冰吃個過癮！以下就整理超商必吃最新冰品懶人包，不僅能享用重新回歸的超邪惡「哈密瓜霜淇淋」，還有夢幻藍色彈珠汽水聖代，還有必喝以巨峰葡萄果汁製成的冰沙，還加了葡萄果凍以及芝士冰淇淋奶蓋，吃貨們絕對不能錯過。

●7-11

7-11「哈密瓜霜淇淋」回來了，這次選用清爽的哈密瓜來搶攻霜淇淋控的心，不僅有整支都是哈密瓜口味，讓每一口都充滿著濃郁果香，也有哈密瓜搭配牛奶款，讓果香又帶有奶味，搭配著粉橘色夢幻外型，即日起於特定門市正式開吃。

▲哈密瓜加牛奶的綜合版霜淇淋。

除了霜淇淋之外，7-11還推出5款特色冰品，首先一定要吃的就是獨家「百吉澎湖花生酥雪糕」，將香濃的花生酥變身沁涼冰品，每一口都是滿滿的花生香。如果喜歡口感更豐富一點，絕對不能錯過「森永彈珠汽水風味糖聖代」，吃得到彈珠汽水雪酪、奶油冰淇淋、白巧克力碎片和彈珠汽水糖。

▲森永彈珠汽水風味糖聖代，口感非常有層次，顏色還是夢幻藍。

▲紅豆煉乳雪冰、西瓜雪冰和芒果雪冰任你吃。

另外還有添加西瓜汁的「韓國沁涼西瓜雪冰」，挖下去是西瓜果肉與果皮的造型，「韓國紅豆煉乳雪冰」加了紅豆顆粒及年糕，上層還鋪滿香草冰淇淋，下層為紅豆冰淇淋，「韓國宿霧芒果雪冰」含芒果果肉，上層有芒果冰淇淋，下層為超邪惡煉乳。

●全家

全家則是推出最新「芝士葡萄酷繽沙」，以手搖飲果粒茶飲為創意發想，最底層先是放了葡萄果凍，中間是巨峰葡萄果汁製成的冰沙，最後淋上帶有濃郁奶香的芝士冰淇淋奶蓋，加了熱牛奶後還會呈現漸層色彩，每一口都是超邪惡滋味，欠拍又欠喝，即日起正式開賣。

▲芝士葡萄酷繽沙還放了葡萄果凍。（圖／全家提供）

另外全家還買得到「東方美人茶霜淇淋」，東方美人茶為台灣4大茗茶之一，這次以霜淇淋形式呈現新風貌，具有獨特熟果香和蜂蜜香氣，融入優質乳原料製成茶韻厚實、口感滑順的霜淇淋，還搭配限量珊瑚粉色餅皮，每一口都甜蜜。

▲全家最新東方美人茶霜淇淋。（圖／記者周姈姈攝）