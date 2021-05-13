　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商必吃全新冰品懶人包！哈密瓜霜淇淋回歸　彈珠汽水聖代超邪惡

▲7-11即日起於限定門市開賣超邪惡哈密瓜霜淇淋。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

炎熱的夏天到來，一定要吃冰吃個過癮！以下就整理超商必吃最新冰品懶人包，不僅能享用重新回歸的超邪惡「哈密瓜霜淇淋」，還有夢幻藍色彈珠汽水聖代，還有必喝以巨峰葡萄果汁製成的冰沙，還加了葡萄果凍以及芝士冰淇淋奶蓋，吃貨們絕對不能錯過。

●7-11

7-11「哈密瓜霜淇淋」回來了，這次選用清爽的哈密瓜來搶攻霜淇淋控的心，不僅有整支都是哈密瓜口味，讓每一口都充滿著濃郁果香，也有哈密瓜搭配牛奶款，讓果香又帶有奶味，搭配著粉橘色夢幻外型，即日起於特定門市正式開吃。

▲哈密瓜加牛奶的綜合版霜淇淋。

除了霜淇淋之外，7-11還推出5款特色冰品，首先一定要吃的就是獨家「百吉澎湖花生酥雪糕」，將香濃的花生酥變身沁涼冰品，每一口都是滿滿的花生香。如果喜歡口感更豐富一點，絕對不能錯過「森永彈珠汽水風味糖聖代」，吃得到彈珠汽水雪酪、奶油冰淇淋、白巧克力碎片和彈珠汽水糖。

▲森永彈珠汽水風味糖聖代，口感非常有層次，顏色還是夢幻藍。

▲紅豆煉乳雪冰、西瓜雪冰和芒果雪冰任你吃。

另外還有添加西瓜汁的「韓國沁涼西瓜雪冰」，挖下去是西瓜果肉與果皮的造型，「韓國紅豆煉乳雪冰」加了紅豆顆粒及年糕，上層還鋪滿香草冰淇淋，下層為紅豆冰淇淋，「韓國宿霧芒果雪冰」含芒果果肉，上層有芒果冰淇淋，下層為超邪惡煉乳。

●全家

全家則是推出最新「芝士葡萄酷繽沙」，以手搖飲果粒茶飲為創意發想，最底層先是放了葡萄果凍，中間是巨峰葡萄果汁製成的冰沙，最後淋上帶有濃郁奶香的芝士冰淇淋奶蓋，加了熱牛奶後還會呈現漸層色彩，每一口都是超邪惡滋味，欠拍又欠喝，即日起正式開賣。

▲芝士葡萄酷繽沙還放了葡萄果凍。（圖／全家提供）

另外全家還買得到「東方美人茶霜淇淋」，東方美人茶為台灣4大茗茶之一，這次以霜淇淋形式呈現新風貌，具有獨特熟果香和蜂蜜香氣，融入優質乳原料製成茶韻厚實、口感滑順的霜淇淋，還搭配限量珊瑚粉色餅皮，每一口都甜蜜。

▲全家最新東方美人茶霜淇淋。（圖／記者周姈姈攝）

ET快訊
前獅子會長群聚6天跨6縣市！36足跡曝這4地點最恐怖
快訊／興達電廠事故全國停電　蔡英文：在此向國人表達歉意
快訊／晚間9時40分恢復供電　經濟部長道歉
敬鵬桃園廠區一名員工確診新冠肺炎　公司聲明：目前已進行隔離

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

美廉社醫療口罩「加1元多1盒」　5／15起開賣限量5萬盒

泡麵搶購潮再起！網路掃貨從國產先下手　「這幾款」賣太好銷售一空

超商必吃全新冰品懶人包！哈密瓜霜淇淋回歸　彈珠汽水聖代超邪惡

受分區停電影響　PChome 24h購物即刻起暫不提供「保證24小時到貨」

內湖好市多停電⋯民眾全擠門口熱爆！業者：已恢復正常

新光三越、遠百等7間百貨停電　業者：損失至少千萬元

【廣編】大同3C福利品特賣會　品牌家電38折起、指定空調送好禮

全聯搶貨慢一點！5／21起300件蔬果「第2件5折」、有機蔬菜88折

確診獅子會20人曾去新莊、北投店！好市多回應了

呆萌「卡娜赫拉的小動物」口罩陪防疫　粉絲快記下開賣時間

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

基隆婦傳確診「女兒北市上班」　大樓某樓層12日起禁止出入

虎媽產後無奶「被迫與女兒分離」　重逢露驚訝神情：是我的孩子...

他靠「改變生活習慣」減下10kg 免運動也能告別大肚腩維持身材

屏東餐廳砸10萬設「醫用隔簾」　防疫+用餐安心！網：像急診室

蟑螂王！10坪房養270萬隻小強　每天花12小時照顧...月入20萬↑

美廉社醫療口罩「加1元多1盒」　5／15起開賣限量5萬盒

泡麵搶購潮再起！網路掃貨從國產先下手　「這幾款」賣太好銷售一空

超商必吃全新冰品懶人包！哈密瓜霜淇淋回歸　彈珠汽水聖代超邪惡

受分區停電影響　PChome 24h購物即刻起暫不提供「保證24小時到貨」

內湖好市多停電⋯民眾全擠門口熱爆！業者：已恢復正常

新光三越、遠百等7間百貨停電　業者：損失至少千萬元

【廣編】大同3C福利品特賣會　品牌家電38折起、指定空調送好禮

全聯搶貨慢一點！5／21起300件蔬果「第2件5折」、有機蔬菜88折

確診獅子會20人曾去新莊、北投店！好市多回應了

呆萌「卡娜赫拉的小動物」口罩陪防疫　粉絲快記下開賣時間

石門水庫蓄水剩15%　鄭文燦：公立泳池關閉！準橙燈抗旱

全台大停電！台南1200處交通號誌受影響　交警揮汗路中疏導

停電又停水！蔡英文發言…網友罵爆：廢話一堆！妳是否正在吹冷氣

打開魚嘴驚見藍眼舌頭　釣客：以為是外星生物　

5搶1球員增加到26人　中華隊名單月底揭曉

利路修太紅「大咖男神」也被圈粉！　GET同款金色濕髮自封：東區利老師

獨／獅子會「蘆洲獅子王一日遊」曝光　夜訪萬華茶室加贈來來按摩

圖解3起本土群聚！蘆洲獅子哥「1傳19人」　確診關係秒看懂

陸廉航取消飛台航班　陸委會：兩岸航班載客率不到兩成

災情持續增加！新北通報40起火警、111件電梯受困　15.8萬戶停電

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

消費熱門新聞

確診獅子會曾去新莊、北投店！好市多回應

好市多口罩、衛生紙今起限購

各大賣場「限購令」一次看！

7間百貨停電　2小時損失千萬元

下班湧人潮！超市狂搬「泡麵、口罩」

內湖好市多停電民眾擠門口熱慘！

家樂福即起「每人限購酒精1瓶」

母親節系統掛點！必勝客最新補償方案來了

全聯生鮮蔬果第2件5折、有機88折

6大速食品牌實施「實聯制」防疫

美廉社醫療口罩「加1元多1盒」

統一西瓜牛乳強勢回歸！

停電影響　PChome暫不提供24小時到貨

uno攜手岡本打造「硬挺新態度」

更多熱門

相關新聞

藍色聖代超夢幻！超商5款邪惡冰品

藍色聖代超夢幻！超商5款邪惡冰品

相信大家最近都有感受到炎熱的夏天即將到來，小7就推出5款最新特色冰品，把澎湖花生酥變身雪糕，咬下就能品嚐超濃郁花生香，還有超夢幻藍色系聖代，每一口都能吃到彈珠汽水雪酪、彈珠汽水糖，吃貨絕對不能錯過。全家則是開賣芝士葡萄酷繽沙，葡萄冰沙上淋了滿滿的芝士冰淇淋奶蓋，還能吸到葡萄果凍。

超商開賣冬瓜檸檬、最新口味拿鐵

超商開賣冬瓜檸檬、最新口味拿鐵

超商開賣添好運、香雞城2大人氣美食

超商開賣添好運、香雞城2大人氣美食

超商限定4款乳加巧克力甜點5/5開吃

超商限定4款乳加巧克力甜點5/5開吃

超商隱藏版甜品吃得到滿滿綠豆＋薏仁

超商隱藏版甜品吃得到滿滿綠豆＋薏仁

關鍵字：

超商美食超商冰品

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全台大停電！台北高雄爆災情

快訊／今再傳「破10本土確診」！內科大樓有員工家屬染疫

即／北市內湖某大樓爆家屬員工確診！公司停班1天

快訊／快查電費單！全台C、D輪流停電

即／桃園某國小「2小學生疑確診」！

快訊／不只停電！樹林、板橋等地區「將停水」

即／興達廠跳電「事故原因」曝光

快訊／本土病例再增13例！

接觸者夫妻爽遊金門　手機關機躲隔離

華航空服員爆打AZ疫苗後眼睛血栓

新北封城方案出爐！一張圖看10重點

獅子會前會長「與阿公店小姐」有接觸！陳時中證實了

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

快訊／陳時中證實「蘆洲、宜蘭、諾富特」確診者病毒基因定序相同

全台限電編組公開！分區停電「3組不影響」

更多

最夯影音

更多
高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台
吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面