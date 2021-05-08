　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超夢幻「藍色聖代」！超商獨賣5款邪惡冰品　花生酥變雪糕太欠吃

▲▼小7最新冰品。（圖／7-11提供）

▲小7最新「森永彈珠汽水風味糖聖代」，口感非常有層次，顏色還是夢幻藍。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

相信大家最近都有感受到炎熱的夏天即將到來，小7就推出5款最新特色冰品，把澎湖花生酥變身雪糕，咬下就能品嚐超濃郁花生香，還有超夢幻藍色系聖代，每一口都能吃到彈珠汽水雪酪、彈珠汽水糖，吃貨絕對不能錯過。全家則是開賣芝士葡萄酷繽沙，巨峰葡萄冰沙上淋了滿滿的芝士冰淇淋奶蓋，還能吸到葡萄果凍。

小7這次一口氣推出5款特色冰品，首先一定要吃的就是獨家「百吉澎湖花生酥雪糕」，將香濃的花生酥變身沁涼冰品，每一口都是滿滿的花生香。如果喜歡口感更豐富一點，絕對不能錯過「森永彈珠汽水風味糖聖代」，吃得到彈珠汽水雪酪、奶油冰淇淋、白巧克力碎片和彈珠汽水糖。

▲▼小7最新冰品。（圖／7-11提供）

▲花生酥變身雪糕，咬下是滿滿花生香。

▲▼小7最新冰品。（圖／7-11提供）

▲紅豆煉乳雪冰、西瓜雪冰和芒果雪冰任你吃。

另外還有添加西瓜汁的「韓國沁涼西瓜雪冰」，挖下去是西瓜果肉與果皮的造型，「韓國紅豆煉乳雪冰」加了紅豆顆粒及年糕，上層還鋪滿香草冰淇淋，下層為紅豆冰淇淋，「韓國宿霧芒果雪冰」含芒果果肉，上層有芒果冰淇淋，下層為超邪惡煉乳。

全家則是推出最新「芝士葡萄酷繽沙」，以手搖飲果粒茶飲為創意發想，最底層先是放了葡萄果凍，中間是巨峰葡萄果汁製成的冰沙，最後淋上帶有濃郁奶香的芝士冰淇淋奶蓋，加了熱牛奶後還會呈現漸層色彩，每一口都是超邪惡滋味，欠拍又欠喝，即日起正式開賣。

▲芝士葡萄酷繽沙還放了葡萄果凍。（圖／全家提供）

ET快訊
紅衣女25樓墜落畫面曝光 「雙腿全斷」一樓租客秒退房
印度包機來台44人入住集中檢疫所　「4人有症狀」機場先採檢
正妹直播主突冒1動作：這樣好像裸體！　超羞畫面曝光
快訊／同村2人接連輕生　彰化預告「送肉粽」路線曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

雀巢經典茶品魅力席捲東東森森好朋友生活節　與民眾同樂High到爆

超夢幻「藍色聖代」！超商獨賣5款邪惡冰品　花生酥變雪糕太欠吃

東東森森好朋友生活節！俏皮「招財」寶寶超吸睛　闖關拿滿好禮大豐收

東森打造生活節最大攤人氣旺　試用試吃體驗包、料理包拿不完

陸網友抽中Travis ScottxAJ6爽曬圖12字　被嗆爆「潮流雙面人」

【廣編】大蘋果大暢快！維他露「大」蘋果蘇打火紅新上市

UNIQLO進駐岡山！開幕價超殺最低99元　阿姨清晨排隊樂搶聯名杯

全聯限時28天「自帶杯省6元」　 最低14元就能喝到精品咖啡！

超商開賣「冬瓜檸檬」！吸得到蘆薈、椰果太邪惡　還有最新口味拿鐵

小華堡買1送1、69折吃呱呱包！5月速食優惠懶人包　還有半價炸物

王彩樺18歲正妹女兒「婉拒10通告」　唸她的手寫卡片淚崩「是我的動力跟愛」

「輾警腳風暴」遭網友撻伐... 憤怒警哀怨請辭！長官命休假冷靜

GAI遭爆「我給你吃」露骨調情對話 網揪時間軸驚：王斯然被劈腿！　

3顆阿金頭靠窗邊賣萌冒出！眼神全盯飼主：要開飯了嗎

松山分局翻版！轎班班頭衝警局　要求放人嗆：通緝有比神明重要？

巡邏遇昏厥民眾！緊急鳴笛開道 暖警「路口遭撞摔倒」也進醫院

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

鳳梨鼠薯聲帶長白斑！就醫怕爆　被長管子插鼻：拎北要不行了啊

中正女大生失蹤！男友恐涉重嫌 家中疑搜出骨骸...還肢解流浪貓

F級「Swag女神」節目中疑走光　上衣滑落北半球…Sandy目睹秒救援

雀巢經典茶品魅力席捲東東森森好朋友生活節　與民眾同樂High到爆

超夢幻「藍色聖代」！超商獨賣5款邪惡冰品　花生酥變雪糕太欠吃

東東森森好朋友生活節！俏皮「招財」寶寶超吸睛　闖關拿滿好禮大豐收

東森打造生活節最大攤人氣旺　試用試吃體驗包、料理包拿不完

陸網友抽中Travis ScottxAJ6爽曬圖12字　被嗆爆「潮流雙面人」

【廣編】大蘋果大暢快！維他露「大」蘋果蘇打火紅新上市

UNIQLO進駐岡山！開幕價超殺最低99元　阿姨清晨排隊樂搶聯名杯

全聯限時28天「自帶杯省6元」　 最低14元就能喝到精品咖啡！

超商開賣「冬瓜檸檬」！吸得到蘆薈、椰果太邪惡　還有最新口味拿鐵

小華堡買1送1、69折吃呱呱包！5月速食優惠懶人包　還有半價炸物

快訊／萬里飛行傘意外！男迫降高處　同伴見狀急報案

「Today is my day」Podcast主持群登場！　粉絲見到真人歡呼嗨翻

高爾宣看自己影片嚇傻：這是誰　「186斷食法」瘦一圈模樣曝光！

老闆要求完工拍照！工地哥裸上身「8塊巧克力腹肌」入鏡　女網嗨翻

周杰倫罕見「戴眼鏡」被讚年輕10歲！一整排藍勾勾狂推：像大學生

「3星座女」史上最難追！追她吃苦當吃補，一愛上你就死心塌地

馬英九批兩岸經貿　經濟部：中國依賴台灣大量囤貨半導體

南韓前國務總理李漢東驚傳病逝！享壽87歲

王柏融棒打田中將大2支二壘安打　打擊率4成19、火腿勝樂天

雀巢經典茶品魅力席捲東東森森好朋友生活節　與民眾同樂High到爆

消費熱門新聞

統一西瓜牛乳強勢回歸！

頭皮冰炫風網友讚爆：洗完凍3天

有南非紅寶石美譽　「南非國寶茶」掀熱潮

韓妞瘋麥當勞冰淇淋「超潮吃法」

東東森森好朋友生活節　闖關拿滿好禮大豐收

藍色聖代超夢幻！超商5款邪惡冰品

東森打造生活節最大攤人氣旺　好康拿不完

漢堡買1送1！5月速食優惠懶人包

超商1日限定「咖啡買6送6」明天開搶

媽媽心儀禮物排行榜大公開

超商開賣冬瓜檸檬、最新口味拿鐵

UNIQLO進駐岡山！阿姨清晨排隊樂搶聯名杯

全聯限28天　自帶杯咖啡不到10元

頂呱呱69折吃一手呱呱包只有1天！

更多熱門

相關新聞

超商開賣冬瓜檸檬、最新口味拿鐵

超商開賣冬瓜檸檬、最新口味拿鐵

迎接炎熱夏天到來，小7先做好準備，推出最消暑的冬瓜檸檬凍飲，每一口都能吃到蘆薈和椰果，口味酸甜又清爽，另外還有全新冰燕麥拿鐵，喝起來醇厚綿密，80間門市限定販售。全家則是開賣最新芝士葡萄酷繽沙，巨峰葡萄冰沙上淋了滿滿的芝士冰淇淋奶蓋，還能吸到葡萄果凍，就算很罪惡也要搶喝。

超商開賣添好運、香雞城2大人氣美食

超商開賣添好運、香雞城2大人氣美食

超商限定4款乳加巧克力甜點5/5開吃

超商限定4款乳加巧克力甜點5/5開吃

超商隱藏版甜品吃得到滿滿綠豆＋薏仁

超商隱藏版甜品吃得到滿滿綠豆＋薏仁

回飯店前必買！他曬「日本超商飯糰牆」吸共鳴

回飯店前必買！他曬「日本超商飯糰牆」吸共鳴

關鍵字：

超商美食超商冰品

讀者迴響

熱門新聞

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

雞排妹深夜直球對決陳沂！

徐乃麟摔麥走人「我不錄了」！

老公跟弟媳上摩鐵！人妻崩潰：不敢讓弟弟知道

26樓掉電鑽　1歲嬰被砸頭身亡

網提11質疑！輾腳警回應喊「車主找人騷擾我」

丟30萬買航運股「賺1100萬」操作方式曝：沒賠過

江宏傑親姊：水落一定石出！

厭貓爸摟喵睡！她笑：身體很誠實

不顧霍金生前警告！大陸宣布「天眼」有新發現

女大生拍AV被抓包！男人緣瞬間變好

佩甄和老公下午恩愛「爽喊好舒服」

連千毅「7層樓8房電梯豪宅」200坪內部超豪奢

竹科男友「媽媽幫他打手槍」！網友接棒爆事跡

更多

最夯影音

更多
王彩樺18歲正妹女兒「婉拒10通告」　唸她的手寫卡片淚崩「是我的動力跟愛」

王彩樺18歲正妹女兒「婉拒10通告」　唸她的手寫卡片淚崩「是我的動力跟愛」
「輾警腳風暴」遭網友撻伐... 憤怒警哀怨請辭！長官命休假冷靜

「輾警腳風暴」遭網友撻伐... 憤怒警哀怨請辭！長官命休假冷靜

GAI遭爆「我給你吃」露骨調情對話 網揪時間軸驚：王斯然被劈腿！　

GAI遭爆「我給你吃」露骨調情對話 網揪時間軸驚：王斯然被劈腿！　

3顆阿金頭靠窗邊賣萌冒出！眼神全盯飼主：要開飯了嗎

3顆阿金頭靠窗邊賣萌冒出！眼神全盯飼主：要開飯了嗎

松山分局翻版！轎班班頭衝警局　要求放人嗆：通緝有比神明重要？

松山分局翻版！轎班班頭衝警局　要求放人嗆：通緝有比神明重要？

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面