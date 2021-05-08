超夢幻「藍色聖代」！超商獨賣5款邪惡冰品　花生酥變雪糕太欠吃

▲小7最新「森永彈珠汽水風味糖聖代」，口感非常有層次，顏色還是夢幻藍。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

相信大家最近都有感受到炎熱的夏天即將到來，小7就推出5款最新特色冰品，把澎湖花生酥變身雪糕，咬下就能品嚐超濃郁花生香，還有超夢幻藍色系聖代，每一口都能吃到彈珠汽水雪酪、彈珠汽水糖，吃貨絕對不能錯過。全家則是開賣芝士葡萄酷繽沙，巨峰葡萄冰沙上淋了滿滿的芝士冰淇淋奶蓋，還能吸到葡萄果凍。

小7這次一口氣推出5款特色冰品，首先一定要吃的就是獨家「百吉澎湖花生酥雪糕」，將香濃的花生酥變身沁涼冰品，每一口都是滿滿的花生香。如果喜歡口感更豐富一點，絕對不能錯過「森永彈珠汽水風味糖聖代」，吃得到彈珠汽水雪酪、奶油冰淇淋、白巧克力碎片和彈珠汽水糖。

▲花生酥變身雪糕，咬下是滿滿花生香。



▲紅豆煉乳雪冰、西瓜雪冰和芒果雪冰任你吃。



另外還有添加西瓜汁的「韓國沁涼西瓜雪冰」，挖下去是西瓜果肉與果皮的造型，「韓國紅豆煉乳雪冰」加了紅豆顆粒及年糕，上層還鋪滿香草冰淇淋，下層為紅豆冰淇淋，「韓國宿霧芒果雪冰」含芒果果肉，上層有芒果冰淇淋，下層為超邪惡煉乳。

全家則是推出最新「芝士葡萄酷繽沙」，以手搖飲果粒茶飲為創意發想，最底層先是放了葡萄果凍，中間是巨峰葡萄果汁製成的冰沙，最後淋上帶有濃郁奶香的芝士冰淇淋奶蓋，加了熱牛奶後還會呈現漸層色彩，每一口都是超邪惡滋味，欠拍又欠喝，即日起正式開賣。

▲芝士葡萄酷繽沙還放了葡萄果凍。（圖／全家提供）