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吃貨們衝了！超商最新「2款隱藏版甜品」　滿滿綠豆＋薏仁超欠吃

▲▼小7隱藏版消暑甜品。（圖／7-11提供）

▲小7隱藏版消暑甜品「綠豆薏仁湯」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

吃貨們開吃！小7就推出2款最新隱藏版消暑甜品，每一口都能吃到顆粒飽滿的綠豆和薏仁，清爽又不甜膩，夏天一定要吃，而全家則是推出東方美人茶霜淇淋，具有獨特熟果香和蜂蜜香氣，還搭配限量珊瑚粉色餅皮，送進嘴巴是滿滿的幸福感。

炎熱的夏天即將到來，小7優菓甜坊與台中「希望綠豆湯」聯名合作，一口氣推出2款獨家隱藏版消暑甜品，「綠豆薏仁湯」和「經典綠豆湯」。

「綠豆薏仁湯」即日起於門市開賣，嚴選澳洲油綠豆，先將砂糖焙炒出香味，再與綠豆熬煮，呈現甜味回甘的層次感，另外還吃得到薏仁，整體口味清香又爽口；5/5才上市的「經典綠豆湯」，一樣嚴選澳洲油綠豆，先將砂糖翻炒出香味，再加入清水及綠豆熬煮，香甜甘醇不甜膩。

▲▼小7隱藏版消暑甜品。（圖／7-11提供）

▲經典綠豆湯5/5才開賣。

全家也為了即將到來的夏天做好準備，推出茶感新口味「東方美人茶霜淇淋」，東方美人茶為台灣4大茗茶之一，這次以霜淇淋形式呈現新風貌，具有獨特熟果香和蜂蜜香氣，融入優質乳原料製成茶韻厚實、口感滑順的霜淇淋，還搭配限量珊瑚粉色餅皮，每一口都甜蜜。

▲全家最新東方美人茶霜淇淋。（圖／記者周姈姈攝，下同）

另外，全家還有推出「燕麥植物奶拿鐵」，使用澳洲進口燕麥與非基改豆奶調和，無添加膠體、乳糖，整瓶倒入Let’s Café 咖啡呈現自然、香醇風味，冷熱皆可選擇。

▲燕麥植物奶拿鐵。

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