熱壓吐司咬下爆醬＋麻糬！超商限定4款乳加巧克力甜點　泡芙狂爆餡

▲小7最新聯名「77乳加巧克力熱壓吐司」，5/5起於限定門市開吃。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／台北報導

巧克力控真的要衝了！就有超商和77乳加巧克力合作，推出4款限定商品，其中熱壓吐司超邪惡，咬下會爆出濃郁巧克力醬和麻糬，還有爆餡泡芙，肥肥胖胖的泡芙咬下之後就能吃到巧克力醬特調鮮奶油，口感療癒到不行，5/5起開吃，吃貨們絕對不能錯過。

小7首度和77乳加巧克力合作，推出全新熱壓吐司口味，一口咬下能吃到濃郁香甜乳加巧克力，還搭配在地脆粒花生以及Q彈麻糬，口感非常有層次，5/5起於全台限定門市上市。

▲熱壓吐司能吃到香濃的巧克力醬和麻糬。



▲花生巧克力雙餡蛋糕捲。



另外還有3款超邪惡乳加巧克力甜點，5/5起於超過6000間門市販售，首先是「花生巧克力雙餡蛋糕捲」，可以一次吃到77乳加巧克力及花生醬特調雙層鮮奶油，呈現淡淡鹹香微甜；「花生可可大福」內餡使用77花生醬調製，搭配在地糯米製成的Q軟麻糬皮，外皮還撒上可可粉；另一款「巧克力鮮奶油霜餡泡芙」，撒滿花生顆粒的泡芙外殼，咬下會爆出香濃的77乳加巧克力醬特調鮮奶油。

▲咬下大福會吃到濃郁的77花生醬。



▲泡芙外殼撒上脆脆的花生顆粒。



全家則是為了即將到來的夏天做好準備，推出茶感新口味「東方美人茶霜淇淋」，東方美人茶為台灣4大茗茶之一，這次以霜淇淋形式呈現新風貌，具有獨特熟果香和蜂蜜香氣，融入優質乳原料製成茶韻厚實、口感滑順的霜淇淋，還搭配限量珊瑚粉色餅皮，每一口都甜蜜。

▲全家最新東方美人茶霜淇淋。

另外，全家還有推出「燕麥植物奶拿鐵」，使用澳洲進口燕麥與非基改豆奶調和，無添加膠體、乳糖，整瓶倒入Let’s Café 咖啡呈現自然、香醇風味，冷熱皆可選擇。

▲燕麥植物奶拿鐵。