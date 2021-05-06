超商吃得到添好運！超邪惡叉燒包咬下爆餡　還有香雞城現烤雞腿

▲小7現烤哈燒專櫃吃得到「添好運酥皮焗叉燒包」和「香雞城醬烤香雞腿」。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

吃貨們衝了！現在只要來一趟小7，就能直接買到現烤香雞城醬烤香雞腿，大口吃肉超滿足，另外還有超邪惡添好運酥皮焗叉燒包，全台限定11間門市開賣，24小時都能吃得到。全家則是開賣多種中式小吃，不管是想吃青蔥燒餅或胡椒餅通通都有，只要走進超商隨時熱熱吃。

小7現烤哈燒專櫃即日起就和香雞城、添好運攜手推出2款品牌人氣美食，首先為「香雞城醬烤香雞腿」，香雞城為在地首家手趴雞專賣店，也是許多人的兒時記憶，而醬烤香雞腿使用香雞城祖傳烤醬雞，每一口都邪惡，另一款「添好運酥皮焗叉燒包」，為天好運第一名人氣明星商品，香甜油酥外皮搭配鹹甜叉燒餡，一口接一口完全停不下來。

▲香雞城醬烤香雞腿，現烤出爐的雞腿香氣十足。



▲添好運酥皮焗叉燒包，咬下是鹹鹹甜甜的叉燒餡。



醬烤香雞腿和酥皮焗叉燒包在全台11間小7現烤哈燒專櫃門市吃得到，為長星、德倫、鑫復、交大、陽光城、大立光、後壁湖、上慶、清大、敦巨和千藝，24小時限定販售。

全家則是打造「FAMI HOT食堂」，絕對必吃超涮嘴「青蔥燒餅」，咬下直接炸出滿滿蔥香，搭配茶、咖啡都沒問題，另一款「胡椒餅」，皮酥搭配滿滿肉餡，飽滿又實在，還有蘿蔔絲酥餅、脆皮地瓜薯條、千層餅、香烤骨腿、蜜汁烤棒腿、黃金腿排等選擇。

▲FAMI HOT食堂有青蔥燒餅、胡椒餅等多種中式夜市小吃。（圖／記者蕭筠攝，下同）

目前只有指定4間全家門市吃得到FAMI HOT食堂，為中賓店、新國賓店、板橋新光仁店、新店慶民店。

▲全台只有4間FAMI HOT食堂。