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超商開賣「冬瓜檸檬」！吸得到蘆薈、椰果太邪惡　還有最新口味拿鐵

▲▼小7最新冰燕麥拿鐵、21Plus冬瓜檸檬凍飲。（圖／7-11提供）

▲小7開賣最新冰燕麥拿鐵，即日起台北80間門市限定販售。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／台北報導

迎接炎熱夏天到來，小7先做好準備，推出最消暑的冬瓜檸檬凍飲，每一口都能吃到蘆薈和椰果，口味酸甜又清爽，另外還有全新冰燕麥拿鐵，喝起來醇厚綿密，80間門市限定販售。全家則是開賣最新芝士葡萄酷繽沙，巨峰葡萄冰沙上淋了滿滿的芝士冰淇淋奶蓋，還能吸到葡萄果凍，就算很罪惡也要搶喝。

小7這次獨家推出21Plus店內人氣熱銷飲品「21Plus冬瓜檸檬凍飲」，黃金比例的酸甜滋味，添加清爽蘆薈與Q彈椰果，即日起還有限時嚐鮮價32元，更有多款蜂蜜、檸檬口味的啤酒及茶飲。

▲▼小7最新冰燕麥拿鐵、21Plus冬瓜檸檬凍飲。（圖／7-11提供）

▲21Plus冬瓜檸檬凍飲酸甜又清爽，還能吸到蘆薈和椰果。

不僅如此，小7自有咖啡品牌CITY CAFE首度結合全球知名的Oatly燕麥奶，推出CITY CAFE「冰燕麥拿鐵」，以優質燕麥製成的植物奶，含有膳食纖維並具穀物香氣，且口感醇厚綿密，即日起於台北信義區80間小7門市搶先販售，6/2起逾6000間門市都喝得到。

全家也喝得到「燕麥植物奶拿鐵」，使用澳洲進口燕麥與非基改豆奶調和，無添加膠體、乳糖，整瓶倒入Let’s Café 咖啡呈現自然、香醇風味，冷熱皆可選擇，即日起全台3800間店舖販售，且同步販售單瓶榮町燕麥植物奶。

▲全家再度和嘉義農創團隊「榮町」聯手開發，推出全新燕麥植物奶拿鐵。（圖／記者周姈姈攝）

另外，全家也推出最新「芝士葡萄酷繽沙」，以手搖飲果粒茶飲為創意發想，最底層先是放了葡萄果凍，中間是巨峰葡萄果汁製成的冰沙，最後淋上帶有濃郁奶香的芝士冰淇淋奶蓋，加了熱牛奶後還會呈現漸層色彩，每一口都是超邪惡滋味，欠拍又欠喝，即日起正式開賣。

▲芝士葡萄酷繽沙還放了葡萄果凍。（圖／全家提供）

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