快訊／全台大停電原因曝光　高雄路北超高壓變電所「匯流排」故障

▲全台大停電，警察指揮交通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

今（13）日中午全台傳出停電災情，國家級警報也大響，據了解，本起停電事故為高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠共4部機組（燃氣、燃煤各兩部）跳脫，造成系統頻率驟降，高雄市府已於15時20分一級開設「高雄市0513停電災害應變中心」。

跳電事故發生後，台電立即啟動低頻卸載，並採取分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電，每50分鐘一輪，限電量約300萬瓩，影響戶數約200萬戶。台電已緊急搶修設備，目前燃氣跟燃煤機組陸續升載，將會陸續恢復供電。

第一輪限電時間1500-1550，限電量300萬瓩，限電同時200萬戶。第二輪限電時間1550-1640，限電量300萬瓩，限電同時193萬戶。

台電表示，用戶電費單上有標註A、B，C、D，E、F組，各組為分散，非聚集為單獨特定區域，在下午3時前台南地區影響約7萬9千戶，由於C和D組分散在各行政區，目前還在輪停中，總影響戶數尚不能估算，若查詢電費單非C、D組別，這次停電不受影響。

根據目前的最新訊息，倘屬於「C或D」組別者，自15:00起兩組別輪流停電一小時，直至修復為止。

以下為C、D組輪流停電時間：

C組：15:00-16:00

D組：16:00-17:00

C組：17:00-18:00