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交通部宣布：全國遊樂區、大型群聚人數管制　密閉活動空間關閉

台北市兒童新樂園。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

▲台北市兒童新樂園。（圖／示意圖）

記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌13日在行政院會聽取「COVID-19防疫警戒升級因應策略報告」，鑑於近日國內發生多起確診案例，指示交通部配合中央流行疫情指揮中心整體防疫策略，針對大眾運具及場域加強相關防疫措施。

相關措施包括禁止飲食、高鐵與台鐵城際列車全車對號座取消站票，暫停自由座販售，並針對觀光遊樂區及大型群聚活動進行管制等，以共同防範疫情傳播，降低國人感染新冠肺炎的風險。

交通部呼籲旅客掌握5原則，要佩戴口罩、勤加洗手、不在大眾運具上飲食、自5月15日搭乘高鐵和台鐵不站票、不進出人群聚集處。

此外，交通部要求場站相關業者，落實對進出旅客量測體溫，進行人流管制，場域清潔消毒頻率全部加倍處理，並透過新聞媒體、電子看板及網路等多元管道宣導防疫措施。

▲▼大眾運輸防疫升級。（圖／交通部提供）

▲大眾運輸防疫升級。（圖／交通部提供）

另外，其他相關防疫作為包括：(一)國道服務區：依室內休憩空間、座位數及社交距離，建立安全容留人數，於入口處設置容留人數告示牌，當達管制量時，採取人潮管控措施。(二)觀光遊樂區：密閉活動空間暫時關閉，另戶外場所採「人數總量管制」管控(約該園區最大遊客承載量之50%)。

(三)國家風景區：全部採單一出入口，以管制旅客進出動線，並廣播保持社交距離及派員於重要節點進行總量管制或分流入場。(四)大型活動延期：5月21日及5月28日之高雄與台北國際旅展，已延期舉辦；6月11日新竹燈會，已請新竹市政府評估是否調整或延期舉辦。

(五)環(跳)島郵輪：已協調郵輪業者自5月12日下午起停航至6月8日(計停航8航次)，並全額退費；要求郵輪全部船員於5月14日前完成疫苗施打。(六)燈塔園區：民眾進入燈塔園區需全程佩戴口罩、禁止飲食、保持社交距離。(七)郵件投遞：外勤人員投遞作業全程佩戴口罩，視情佩戴護目鏡、臉部防護罩及醫療手套；提醒收件人佩戴口罩，自備筆簽領；快捷、包裹採數位簽收，改以拍照代替簽名，國外郵件均噴灑酒精消毒。

▲▼觀光防疫升級。（圖／交通部提供）

▲觀光防疫升級。（圖／交通部提供）

交通部呼籲國人，搭乘大眾運輸務必配合測量體溫、戴口罩及遵守飲食相關規定，做好自我防護，如有出現發燒或類流感症狀，應撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)，並依指示佩戴口罩就醫，就醫時主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形等資訊，以利及時診斷通報，交通部亦將配合指揮中心視疫情狀態隨時調整因應作為，並適時公布。

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