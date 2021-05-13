快訊／今再傳「破10本土確診」！內科大樓有員工家屬染疫

▲指揮官陳時中。（資料照／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／台北報導

國內昨（12）日一口氣暴增16例本土個案再刷新高！指揮官陳時中今早透露，宜蘭及蘆洲確診者與諾富特案基因定序完全一樣；而前獅子會會長和阿公店小姐有人與人連結，因此警戒升級可能性降低。但有消息人士透露，今確診人數狂飆破10例，詳情仍待指揮中心下午說明。

今早台北市內湖某辦公大樓後棟傳出有員工家屬確診，目前大樓後棟停班一天，前棟則採分流制度。該棟某公司員工證實，的確有接獲通知有員工家屬確診，但非自家員工，超前部署晚上會進行消毒。對此，指揮中心回應「下午記者會說明」。

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由於該棟大樓有多家公司進駐，因此記者致電詢問該棟大樓A公司，員工透露，收到同棟B公司通知「有員工家屬確診」，因此超前部署晚上大消毒。並強調絕對不是自家員工染疫。

稍早A公司再發內部信通知，10樓其他家公司有員工的家屬確診，預定明日將進行大樓消毒，尚不知是早上還是下午消毒，屆時將會疏散整層人員。

陳時中今早受訪時表示，這次疫情當然嚴峻，不過慢慢地好像有一個源頭的跡象，原因是蘆洲與宜蘭羅東的病例，與諾富特飯店的確診者「基因定序完全一樣」，彼此可能有關連，但還無法連結到人與人的關係；另外在蘆洲的病例，與萬華區個案「有人與人的接觸」，事實上有人與人的連結，推測是同一傳播鏈往下延的。據了解，陳時中所指蘆洲案正是五股獅子會前會長。

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