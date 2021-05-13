黃偉哲希望全大運延辦　成大：建議13日之後開始的9項比賽延後

▲成大發言人李俊璋指出，考量近日國內疫情嚴峻，成大強烈建議體育署及大專體總針對今日之後才開始的9項比賽延後舉辦，待疫情舒緩後擇期續辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲擔心防疫，建議成功大學考慮延期舉辦全大運，成大13日上午指出，該校考量近日國內疫情嚴峻，各方都需要集中精神與資源、全力維護民眾健康，為珍惜寶貴的醫護人力，並減少大量民眾的南北移動所可能增加之風險，強烈建議體育署及大專體總針對13日之後才開始的9項比賽延後舉辦。

成大發言人李俊璋指出，該校在睽違40年後，獲選承辦2021年全國大專校院運動會，以「藏行顯光成就共好」的原則，在展現科技、發揮智慧與熱情的核心價值下，全力投入準備與執行16個校內外場所的防疫措施以及現代化的競賽空間。

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自5月6日在公西射擊基地展開射擊競賽以來，至13日已順利完成4項競賽，有7個競賽正進行中，參與之裁判、選手與教練已達4400多人，但13日以後即將展開之競賽仍有9項，預計多達4500人以上。

考量近日國內疫情嚴峻，各方都需要集中精神與資源、全力維護民眾健康，為珍惜寶貴的醫護人力，並減少大量民眾的南北移動所可能增加之風險，成大強烈建議體育署及大專體總針對今日之後才開始的9項比賽延後舉辦，待疫情舒緩後擇期續辦。請體育署能考慮同意，全大運開幕典禮會如期舉辦，全程依最新防疫規定執行。

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