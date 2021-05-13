遠傳5G網速蟬聯全台第一　分享遠傳5G使用體驗抽iPhone 12

▲遠傳5G網速蟬聯全台第一，3C達人Tim現身街頭實測，現在分享你的遠傳5G使用體驗再抽iPhone 12。（採訪撰稿：記者邱筱茜／攝影剪輯：記者陳家豪）

記者 邱筱茜／採訪報導

以魚肚頻譜比喻，頂級5G網路頻段及優質用戶體驗，遠傳電信宣傳影片大玩創意，在傳達設計項目還榮獲，有設計界奧斯卡之稱的德國iF設計大獎，根據國際行動網路調查權威Speedtest，2021第1季實測分析數據，遠傳5G網速拿下第一名，近日推出分享「遠傳5G用戶使用體驗」抽iPhone12活動，吸引3C達人Tim哥也來參一咖。

3C達人Tim表示，「大家不用太擔心說，辦了遠傳5G，就算附近沒有5G基地台，手機也能自動轉換成4G，另外，最近遠傳有一個活動，只要分享你的遠傳5G使用體驗到活動網站，就能參加抽獎，抽iPhone 12，感覺還滿不錯。」



▲參加遠傳5G用戶使用體驗活動就有機會抽中iPhone 12。（圖／記者陳家豪攝）

民眾只要在6月10號前，將使用遠傳5G體驗心得，以及測速圖片分享到活動網站，就有機會獲得friDay影音30天序號，甚至抽中iPhone12，遠傳5G網速有多快 3C達人Tim哥，街頭進行實測。



▲3C達人Tim街頭實測遠傳5G網速。（圖／記者陳家豪攝）

3C達人Tim 現身饒河夜市，拿出手機實際測試，遠傳5G無論影片上傳還是下載速度都不塞車，手機APP應用程式也能輕鬆下載。



相當於4K容量影片的手機APP，不到1分鐘下載完畢，3C達人Tim表示，「因為工作經常需要拍影片，影片檔案比較大，如果用5G下載，速度非常快，另外，5G低延遲的部分，讓你在玩遊戲的時候，比較不會發生Lag的情況，所以在玩戲的時候也非常順。」

▲遠傳5G擁有超高網速，並榮獲國際行動網路權威認證網速第一。（圖／記者陳家豪攝）

玩遊戲不再龜速，追劇也能不卡卡，不再讓等待壞了興致，耽誤大把時間，現在透過遠傳舉辦的活動，還能抽iPhone 12，感受5G帶來不一樣的生活新模式。



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