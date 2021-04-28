蘋果推「夢幻紫色款」　iPhone 12與iPhone 12 mini 變色了

▲iPhoen 12、iPhone 12 mini 紫色新色開箱。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

Apple 公司今年春季發表會讓大家跌破眼鏡的，就是推出了 iPhone 12 、iPhone 12 mini 夢幻紫新色，記者除了搶先開箱款新機之外，同時也給大家看一下新款 iPhone 12 系列周邊配件，錯過紫色 iPhone 的現有 iPhone 12 用戶，這個方式或許可以考慮一下。

此次紫色 iPhone 12 與 iPhone 12 mini 外盒包裝全部統一變身為紫色，蘋果 logo 跟側邊 iPhone logo 都換上紫色新色，新機同樣從上一代的圓角改為方正設計，厚度比起 iPhone 11 薄了 11%，小了 15%，輕了 16%。兩支手機出貨都搭載 iOS 14.5，除了支援 5G 雙卡雙待，正面甚至可以看到 iOS 14.5 更新後才有的紫色動態桌面。

▲▼全新紫色新色外盒 logo 跟正面螢幕桌布都換上紫色，原廠隨附快充充電線。（圖／記者洪聖壹攝）

iPhone 12 與 iPhone 12 mini 螢幕分別為配備 6.1 吋 OLED 面本跟 5.4 吋 OLED 面板，上方覆蓋一層超瓷晶盾玻璃面板加上一層防油抗污塗模，中間使用的是航太等級鋁金金屬中框，背部改採雙離子交換製程玻璃，全機支援 IP68 防塵防水，官方數據聲稱可以為手機帶來比上一代強 4 倍的耐摔表現。

▲iPhone 12 與 iPhone 12 mini 螢幕分別為 6.1 吋跟 5.4 吋，全機支援 IP68 防塵防水。（圖／記者洪聖壹攝）

主鏡頭同樣都是一顆 1200 萬畫素廣角跟 1200 萬畫素超廣角，搭載的是台積電 5nm 製程 A14 Bionic 智慧晶片，透過 AI 演算法可以拍出更好看的人像模式、可拍攝跟剪輯杜比視界（Dolby Vision）的影片。

▲主鏡頭同樣都是一顆 1200 萬畫素廣角跟 1200 萬畫素超廣角。（圖／記者洪聖壹攝）

實際觀察紫色款可以發現，其玻璃背蓋透出的紫色以及鋁合金金屬的紫色還有覆蓋在主機鏡頭的磨砂玻璃所反應的紫色，雖然同樣都是紫色，卻有各自不一樣的感受。

▲玻璃背蓋透出的紫色看起來相當有質感。（圖／記者洪聖壹攝）

▲金屬中框的紫色帶有磨砂霧面感覺。（圖／記者洪聖壹攝）

▲主鏡頭旁邊的磨砂玻璃紫色比較淡。（圖／記者洪聖壹攝）

蘋果這次除了紫色 iPhone 12 跟 iPhone 12 mini，這次同步推出了MagSafe紫色皮革保護殼，而且有「紫水晶色」跟「深紫羅蘭色」兩種選擇，iPhone 12 的保護殼 iPhone 12 Pro 也可以支援，因此換上新的保護殼待配 iOS 14.5 帶來的紫色桌面，或許可以讓那些可能錯過這次紫色新色的 iPhone 12 或者 iPhoen 12 mini 的用戶，有了解套的方式。

▲這次同步推出MagSafe紫色皮革保護殼，有「紫水晶色」跟「深紫羅蘭色」，畫面中的是紫羅蘭色。（圖／記者洪聖壹攝）

其他全新的保護殼還有開心果綠、哈密瓜黃色以及卡布里藍 MagSafe 矽膠保護殼，這三種顏色的保護殼 iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini 都有，售價以官網公告為主。

▲除了紫羅蘭色，全新的保護殼還有開心果綠、哈密瓜黃色以及卡布里藍 MagSafe 矽膠保護殼。（圖／記者洪聖壹攝）

如果你是 iPhone 12 Pro Max 的用戶也別擔心，這次全新推出 iPhone 12 Pro Max MagSafe 皮革護套 - 深紫羅蘭色，不過要價新台幣 4,290 元。

另外，這次同步推出的還有深具質感的棕色 iPhone MagSafe 皮革卡套，正式的名稱為「亞利桑那紅岩色」，售價新台幣 1,790 元。

▲這次同步推出的還有深具質感的亞利桑那紅岩色色 iPhone MagSafe 皮革卡套。（圖／記者洪聖壹攝）

記者實際前往蘋果iStore門市，了解到即將於 4 月 30 日開賣的 iPhone 12 以及 iPhone 12 mini 紫色款詢問度各半，以女性、128GB 版本最多，不過現場消費者多數不知道這次有推出新款配件。

此次紫色款五大電信也早已開放預購，中華電信推出合購方案，凡申辦iPhone 12全機種，搭配月繳1,399元（含）以上方案，多款指定蘋果系列商品包括Apple Watch、iPad、AirPods Pro、HomePod mini等合購，再享最高折價2,000元。遠傳網路門市則是祭出取貨即加贈早鳥禮「網路門市配件購物金1,000元」。

台灣大紫色款預購用戶於 5 月 31 日前申辦 5G 指定專案，將送 momo幣 4,000 元，VIP用戶續約搭配其他資費最高能再省5,000元。台灣之星月租799元起就可以申辦，並加送1,500元台灣之星買東西商城券。亞太電攜碼/續約申辦限定方案，月付1,399元，iPhone 12 mini 0元即可帶走、iPhone 12專案價僅需800元。

而根據報導，東森購物ETmall 指出，此次 iPhone 12 紫色雙機活動自 4 月 22 日晚間 22:00 開跑後，目前登記人數近 7 千人；momo購物網指出，預購開跑即湧進較平日成長5倍之人流，其中容量規格以128GB、256GB最受歡迎；PChome 24h購物表示，iPhone 12紫色新機預購開跑一小時，即帶動Apple旗艦館人流成長超過3倍，其中以128GB最搶手，另觀察發現新機預購持續刺激原系列機型銷售買氣。