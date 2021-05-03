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12大電商母親節優惠整理　「超殺折扣＋加碼好康」孝親快樂送

母親節（圖／取自免費圖庫pexels）

▲一年一度的母親節即將到來，你想好要怎麼與媽媽慶祝了嗎？（圖／取自免費圖庫pexels）

記者洪菱鞠／台北報導

母親節就快到了，最近網購通路祭出眾多好康活動，網羅專櫃美妝保養、3C家電、美食保健等寵愛媽咪必備好禮，搭配超殺折扣、滿額送、刷卡回饋、免運等加碼，讓還不知道要送什麼給媽媽的人，可以輕鬆挑選夯品孝親之外，又能省荷包錢。以下整理12家電商平台的優惠內容，讓你可以趁這波檔期準備好母親節禮物。

東森購物主打「啾愛妳」母親節活動，即日起至5/11推出多重超值好禮，全館優惠最低3折起，並首推滿額送獻禮，消費滿額最高回饋9,488，還有機會抽陶板屋、夏慕尼鐵板燒餐券；單筆消費滿520元，可抽獎一次，獎品包含三洋空氣清淨機、日本TWINBIRD美型蒸氣掛燙機及Dyson無線吸塵器，5/1～5/11還有再加碼，累積消費登記最高可抽5萬元提貨券。此外，5/1、5/5以及5/9母親節當天，LINE購物LINE POINTS限時享3～10%不等回饋，指定銀行還有最高回饋12%。

東森購物母親節「啾愛妳」活動（圖／東森購物提供）

▲東森購物慶祝母親節，4/23～5/11期間推出「啾愛妳」活動。（圖／東森購物提供）

Yahoo奇摩購物中心推出母親節第二波活動，至5/9以前，單日消費滿5千元送10%購物金回饋無上限，選購24h快速到貨商品滿萬送千元購物金，刷Yahoo聯名卡最高享12%回饋，行動下單刷聯名卡滿300元再拿百元購物金，並加碼滿額週週抽iPhone 12 Pro。

Yahoo奇摩超級商城即日起至5/4推出百貨專櫃母親節特惠組下殺4折起、電動沙發萬元有找、二手精品滿萬元現折千元，消費滿520元加碼再抽飛利浦雙重脈衝智慧萬用鍋；Yahoo奇摩拍賣則於5/9前精選精品享88折、流行女裝全館滿888元現88元等折扣碼優惠。

電商平台母親節優惠活動（圖／業者提供）

▲Yahoo奇摩超級商城推出百貨專櫃母親節特惠組下殺4折起。（圖／Yahoo奇摩超級商城提供）

PChome 24h購物迎接母親節大檔，即日起至5/10推出「媽呀！我的愛」檔期活動，結盟500大品牌、36大銀行，精選全站商品下殺18折起，使用Pi拍錢包綁指定卡，筆筆再享5% P幣回饋無上限，累積消費滿額再抽「谷關虹夕諾雅」兩天一夜雙人住宿、購買品牌週商品抽「百萬P幣」等多樣超值大獎。此外，首次攜手「浪花花藝」獨家合作販售限量母親節鮮花，4/26起預購下單，將於5/8、5/9直送到府。

蝦皮購物推出「5.5美好購物節」，近50大精選品牌橫跨奢華精品、美妝保養、3C家電等全面5折起，Celine帆布托特包、迎鶴金品壹台錢純金金條有驚喜價，下殺只要5,555元，雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露50ml限時價2,000元有找。5/5當天更將送出3張全站免運券、85折與多張89折商城券，最高折5,000元，Apple Macbook Air 13吋原價37,690元，搭配89折券與賣場折價券併用現省4,895元，折扣價只要32,795元；飛利浦雙重溫控智慧萬用鍋，85折券與賣場折價券併用後只要10,455元。

電商平台母親節優惠活動（圖／業者提供）

▲▼法國簡約風精品Celine帆布托特包，原價45,500元，驚喜價下殺5,555元。迎鶴金品壹台錢純金金條，原價10,500元，驚喜價也只要5,555元。（圖／蝦皮購物提供）

電商平台母親節優惠活動（圖／業者提供）

momo購物網於5/1～5/7先推母親節暖身慶，每日推出不同品類的專寵媽咪必備好禮，像是巴黎世家小羊皮兩用包、Tefal法國製不沾鍋等，優惠38折起；幫寶適一級幫拉拉褲/褲型尿布92片2箱組，優惠價1,578元、倍潔雅抽取式衛生紙150抽70包，優惠價669元。另有許多好康活動，像是線上傳情抽Jurlique茱莉蔻護手霜、消費滿額送兒童新樂園一日票，還有不限金額下單抽SK-II青春活膚組或Nespresso膠囊咖啡機等。

博客來即日起至5/9推出「媽媽升級計畫」第二波活動，主打現貨商品，像是平時捨不得買的保養品與美型家電，增添質感的生活用品，限時下殺2折起，5/7～5/8適逢會員日再加碼，結帳滿千會員分級最高再享88折優惠，滿額最高再送200元E-Coupon；5/1～5/31刷台灣銀行，單筆結帳滿1500送200元E-Coupon。

遠傳friDay購物推出「媽咪Chill High節」，精選多元品類優質商品5折起，再祭出多重好康加碼，包括折價券天天領天天折、全站消費滿萬元抽10,000元遠傳幣、滿額5,000元抽「勤美學」露營體驗一泊二食雙人遊、App下單領炸雞優惠券、指定館別消費滿額抽遠傳幣或保養組、信用卡消費再享最高22.5%回饋。

LINE購物攜手電商、品牌和通路夥伴等推出線上母親節購物，預計送出8,800萬LINE POINTS點數，最高回饋達50%；用戶每日於LINE購物護照活動「媽呀！明星商品有機會免費拿」簽到，就有機會在3波主題活動免費獲得3大明星商品，包含iPhone 12、完美持妝粉底、生活必備衛生紙等0元帶走，此外，活動期間於購物護照內，還可下載「J.HO萌貓日常」母親節限定免費貼圖。

電商平台母親節優惠活動（圖／業者提供）

▲LINE購物推出「J.HO萌貓日常」母親節限定免費貼圖。（圖／LINE購物提供）

露天拍賣「年度寵媽節」強打天天整點免運，週末消費滿99元享免運，每日8點至晚上12點，共17個整點一同享優惠，並設立寵愛媽咪季專區推熱銷相關商品，提供消費者作為寵媽咪送禮清單參考；5/10當天為「無敵折扣日」，19:00～23:59輸入指定折扣碼「OMGRUTEN」消費61元現折60元；信用卡優惠方面，即日起至6/30於Pi拍錢包綁訂上海銀行信用卡並結帳付款，享最高5%現金回饋。

Pinkoi設計購物網站母親節強檔特企「媽媽宇宙」，精選主打環境友善人氣保養禮，透過頭髮、臉部、頸部、手部及心靈的5步驟保養，用最天然的方式輕鬆回春，全方位呵護媽媽，也用心對待地球。至5/8以前購買全站商品，消費金額滿新台幣1,500元，即享100元現金折抵優惠。

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