▲新店雙峰路擋土牆崩塌復建完成，通行安全與景觀綠化兼顧。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新店區雙峰路電信桿（青潭幹150支23）旁道路，2020年6月17日當地里長通報既有擋土牆無法承受邊坡土石重量，嚴重損壞、傾倒，阻礙溪水順暢更影響人車通行安全，新北市政府農業局旋即完成緊急搶修工作，將崩塌處緊急加固並清理土石方，同時規劃復建工作，復建工程於2020年9月17日開工，經費1538萬元，於12日如期完工。

新店區雙峰路電信桿（青潭幹150支23）旁道路至溪床垂直落差高達10公尺，加上既有擋土牆基腳遭受溪水沖蝕掏空，種種不利的因素造成本次災損。經農業局審慎評估後，決定採用縮小工程量體、減輕對生態系統造成影響的方式施作，將以往高達10公尺左右的擋土牆，改為成兩階結構型式，並設置中間平台，減少背填土量，讓整個邊坡減重。

▲擋土牆災害情形。

其中第一階為排樁擋土牆長42.6公尺，搭配防蝕性地錨26支，以增加基礎結構的穩定性；第二階則為半重力式擋土牆長46公尺，在基礎設置微型樁以強化擋土牆基礎並避免沉陷；溪流部分則設置4座固床工，防止河道縱向刷深及擋土牆基礎掏空，從道路到坡腳再到溪流全面式的防護，確保道路的安全。

值得一提的是，施工中加強臨時防災措施，妥善規劃施工順序，河道固床工避開既有大石，調整施工機具動線減少植生砍伐，以降低對生態環境之衝擊，中間平台與鄰接空地皆種植當地原生種杜鵑與櫻花樹，塑造良好的景觀視覺。

▲基礎掏空施作完工。

當地里長周興旺表示市府於災害發生後立即將崩塌處緊急加固、設置圍籬警示並清理土石方，規劃施工也與地方充分協調，協助保護當地民眾生命財產安全，工程兼顧防災、美觀及生態，特別感謝施工團隊的努力，於汛期前如期如質完成。

農業局長李玟表示，未來將持續秉持工程減量友善環境理念，除保護民眾生命財產安全，亦減少對環境的影響，期許營造人類生活、自然生態雙贏的永續環境。

【更多新聞】

快訊／新北萬里沙灘驚見女浮屍 海巡打撈上岸追死因

新北男陳屍計程車疑輕生 姪子騎車回頭驚見：怎躺在駕駛座

婚宴整桌大咖「神」祕嘉賓！民代雙手合十 命理師楊登嵙曝原因

消防徒手戰巨蛇！民宅「驚藏4尾」纏鬥1小時 影片全記錄