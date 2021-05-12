　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新店雙峰路擋土牆崩塌復建完成　通行安全與景觀綠化兼顧

▲新店雙峰路擋土牆崩塌復建完成 通行安全與景觀綠化兼顧。（圖／新北市農業局提供）

▲新店雙峰路擋土牆崩塌復建完成，通行安全與景觀綠化兼顧。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新店區雙峰路電信桿（青潭幹150支23）旁道路，2020年6月17日當地里長通報既有擋土牆無法承受邊坡土石重量，嚴重損壞、傾倒，阻礙溪水順暢更影響人車通行安全，新北市政府農業局旋即完成緊急搶修工作，將崩塌處緊急加固並清理土石方，同時規劃復建工作，復建工程於2020年9月17日開工，經費1538萬元，於12日如期完工。

新店區雙峰路電信桿（青潭幹150支23）旁道路至溪床垂直落差高達10公尺，加上既有擋土牆基腳遭受溪水沖蝕掏空，種種不利的因素造成本次災損。經農業局審慎評估後，決定採用縮小工程量體、減輕對生態系統造成影響的方式施作，將以往高達10公尺左右的擋土牆，改為成兩階結構型式，並設置中間平台，減少背填土量，讓整個邊坡減重。

▲新店雙峰路擋土牆崩塌復建完成 通行安全與景觀綠化兼顧。（圖／新北市農業局提供）

▲擋土牆災害情形。

其中第一階為排樁擋土牆長42.6公尺，搭配防蝕性地錨26支，以增加基礎結構的穩定性；第二階則為半重力式擋土牆長46公尺，在基礎設置微型樁以強化擋土牆基礎並避免沉陷；溪流部分則設置4座固床工，防止河道縱向刷深及擋土牆基礎掏空，從道路到坡腳再到溪流全面式的防護，確保道路的安全。

值得一提的是，施工中加強臨時防災措施，妥善規劃施工順序，河道固床工避開既有大石，調整施工機具動線減少植生砍伐，以降低對生態環境之衝擊，中間平台與鄰接空地皆種植當地原生種杜鵑與櫻花樹，塑造良好的景觀視覺。

▲新店雙峰路擋土牆崩塌復建完成 通行安全與景觀綠化兼顧。（圖／新北市農業局提供）

▲基礎掏空施作完工。

當地里長周興旺表示市府於災害發生後立即將崩塌處緊急加固、設置圍籬警示並清理土石方，規劃施工也與地方充分協調，協助保護當地民眾生命財產安全，工程兼顧防災、美觀及生態，特別感謝施工團隊的努力，於汛期前如期如質完成。

農業局長李玟表示，未來將持續秉持工程減量友善環境理念，除保護民眾生命財產安全，亦減少對環境的影響，期許營造人類生活、自然生態雙贏的永續環境。

【更多新聞】

快訊／新北萬里沙灘驚見女浮屍　海巡打撈上岸追死因

新北男陳屍計程車疑輕生　姪子騎車回頭驚見：怎躺在駕駛座

婚宴整桌大咖「神」祕嘉賓！民代雙手合十　命理師楊登嵙曝原因

消防徒手戰巨蛇！民宅「驚藏4尾」纏鬥1小時　影片全記錄

ET快訊
華航染疫機師約空姐雙中鏢　正宮通報「是我男友」慘換劈腿真相
同心抗疫！《料理之王2》延後播出 6／11美味強勢回歸
直擊新北這夜市超嚇人！多位民眾沒戴口罩...人員勸導竟遭罵X

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

議員爭取蘆竹增設親子館及行動親子車　鄭文燦重視

新店雙峰路擋土牆崩塌復建完成　通行安全與景觀綠化兼顧

陳湘慈接任台中郵局經理　活化郵局轉型當包租公、設打卡地標

基隆重症婦竹山「指」南宮用餐？正港紫南宮：查無遊覽車車號

不怕防疫升級還在聚賭！　安南警破獲職業賭場逮44人

台灣第一香西港香延期　台南西港玉敕慶安宮擲筊允杯

萬華茶館確診女「接觸進香團39人」曾到鹿港竹安宮、芳苑普天宮午餐

北部4縣市疫情一片紅！台中人超淡定　賣場未見搶買人潮

宜蘭遊藝場爆群聚感染　南投縣加強電子遊戲場等八大類場所稽查

網傳台南萬國通路、鹿耳門廟宇確診者足跡　衛生局：平日都有落實防疫措施！

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

吳宗憲評「鄭家純.陳沂」輸贏送一句話　記仇6年報復「周杰倫沒發帖」：女兒結婚也不給！

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

警被恐怖男「鐵鎚敲後腦勺」濺血 受傷拔腿狂追...送醫傷口達4cm

趙麗穎暴瘦一圈「褲子鬆到夾別針」 認離婚不滿1月…真實未P照曝

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

議員爭取蘆竹增設親子館及行動親子車　鄭文燦重視

新店雙峰路擋土牆崩塌復建完成　通行安全與景觀綠化兼顧

陳湘慈接任台中郵局經理　活化郵局轉型當包租公、設打卡地標

基隆重症婦竹山「指」南宮用餐？正港紫南宮：查無遊覽車車號

不怕防疫升級還在聚賭！　安南警破獲職業賭場逮44人

台灣第一香西港香延期　台南西港玉敕慶安宮擲筊允杯

萬華茶館確診女「接觸進香團39人」曾到鹿港竹安宮、芳苑普天宮午餐

北部4縣市疫情一片紅！台中人超淡定　賣場未見搶買人潮

宜蘭遊藝場爆群聚感染　南投縣加強電子遊戲場等八大類場所稽查

網傳台南萬國通路、鹿耳門廟宇確診者足跡　衛生局：平日都有落實防疫措施！

深海異形！猙獰魔鬼頭＋鋒利尖牙　加州海灘驚現「神秘黑怪魚」

快訊／「雖然會有小小不適」　陳水扁：明天，我要去打疫苗！

「全球最長壽演員」諾曼勞埃德家中逝世！　享嵩壽106歲

議員爭取蘆竹增設親子館及行動親子車　鄭文燦重視

收視率下滑59％！艾倫狄珍妮「時候到了」　19年招牌節目爆收攤

BIGBANG太陽曝「與愛妻的百億豪宅」！　大片落地窗眺望漢江夜景

新店雙峰路擋土牆崩塌復建完成　通行安全與景觀綠化兼顧

三麗鷗、馬來貘都推出醫療級口罩　可愛又時尚讓人想天天換新

王柏融首轟心繫台灣疫情　暖心發文讓蔡英文留言：謝謝柏融

籃球場偶遇「順毛黑髮帥哥」揮汗比賽　一看才發現是戲劇男神！

地方熱門新聞

po網批名店母親節蛋糕太潦草

「噴射背包」網友點破真相：是造型氣球

台中今夜緊急送肉粽　路線曝光

神祕公司撼動公共單車王國　創辦人岳父超大咖

萬華茶館確診女　曾到彰化竹安宮、普天宮

阿伯挑海螺玩具狂試吹　店家不制止

台中人超淡定　賣場未見搶買人潮

彰化有人買10盒口罩　藥局：酒精銷量增5倍

防疫若進入第3級　黃偉哲：廟會活動全取消

盧秀燕：台中目前沒個案、沒疫情

彰化男上吊送肉粽到山上！宮廟電話被打爆

基隆市停辦2大活動　林右昌：團結抗疫

雲林口罩酒精出現搶購潮！上游廠商喊缺貨

疫情升溫施打人數增加　彰化疫苗用掉一半

更多熱門

相關新聞

金包里慈護宮媽祖遶境改車巡　恭請二媽回野柳作客

金包里慈護宮媽祖遶境改車巡　恭請二媽回野柳作客

新冠肺炎疫情持續延燒，新北市金山區主祀媽祖的「金包里慈護宮」12日傍晚經董監事達成共識決定，2021年5月26日（農曆4月15日）媽祖鑾轎遶境「改以車巡」，5月27日（農曆4月16日）金包里二媽回媽祖洞祭典，改由廟方人員自行恭請二媽回野柳海蝕洞作客。

直擊新北這夜市！　多位民眾沒戴口罩點餐

直擊新北這夜市！　多位民眾沒戴口罩點餐

LIVE／侯友宜直擊錢櫃、星聚點

LIVE／侯友宜直擊錢櫃、星聚點

快訊／侯友宜宣布：八大行業場所一律停業　營業場所全面人流管制

快訊／侯友宜宣布：八大行業場所一律停業　營業場所全面人流管制

捷豹路虎九和新北據點開幕

捷豹路虎九和新北據點開幕

關鍵字：

新北新店擋土牆傾倒

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳今日「本土確診逾10例」！中和新店萬華都有個案

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級

即／基隆確診婦高雄進香2日　全程搭遊覽車到大寮

即／宜蘭「國小2年級學生確診」！　全班緊急停課

基隆婦人「發燒4天」傳確診！女兒在北市上班　大樓急消毒

疫情警戒恐升至3級！感染社區將停班、停課　

快訊／今日暴增16例本土！再創單日歷史新高

快訊／SOGO復興館4點半「打烊消毒」

快訊／侯友宜宣布：八大行業場所一律停業　營業場所全面人流管制

基隆確診婦足跡曝光！一家4口曾到「高雄進香」

基隆婦爆確診！1日到南部廟會、11日全身癱軟送醫

宣布「社區感染」後恐將管制禁足21天　想出門得按身分證編碼

新北封城方案出爐！一張圖看10重點

報案正妹像楊冪！巡佐警所「猜年紀」影片

基隆也傳確診者！陳時中未否認

更多

最夯影音

更多
刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較
168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面