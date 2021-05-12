疫情惡化...國民黨批民進黨還提「公投四個不同意」溝通不要停　

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

中央流行指揮中心今（12）宣布，新增16例本土確診病例、1例調查中，皆為本國籍，引發全台關注。針對兼任民進黨主席的總統蔡英文12日在中常會提到要持續向民眾溝通公投，國民黨文傳會副主委鄭照新抨擊，蔡英文正在「扼殺民意」。

由於本土疫情升溫，民進黨已宣布暫緩5月16日的「台灣政進步，向您報進度」施政說明會首發場。不過，民進黨務人士說，雖然實體活動暫停舉辦，但「溝通不停、論述先行」，透過新聞發布、網路社群，向民眾溝通公投「四個不同意」。

民進黨12日召開中常會，與會人士轉述，蔡英文提到，5月16日的首發場施政說明會雖然暫緩，但公投溝通還是要繼續，「當然要捍衛我們自己的政策」，並要求透過線上、網路社群等方式，持續溝通。

對此，鄭照新表示，今天的民進黨中常會，全民期盼蔡英文能在中常會的談話，為全民指引防疫方向，掌握防疫進程，結果一開始，只講了幾分鐘的空話，最具體的竟然只有叫大家不要傳假訊息，卻沒告訴大家真訊息是什麼。

鄭照新批評，整個中常會重點，一樣是叫大家四項公投不同意，扼殺民意，他還諷刺，不知道中常會有沒有討論臉書觸及率？

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