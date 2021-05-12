萬華阿公店2確診疫調困難　黃珊珊：監視系統一個個追蹤需花時間

▲黃珊珊。（圖／ETtoday攝影中心）

記者蘇晏男／台北報導

台灣進入社區感染階段，中央流行疫情指揮官12日宣布新增16例本土病例，且3例感染源待釐清，當中有2人在萬華茶藝館、清茶館工作。對此，台北市副市長黃珊珊坦言，因為確診者工作的關係，疫調上是碰到一些困難，但北市府同仁都盡量在做一個個的追蹤，也會啟動週邊的監視系統，但這需要花時間。

因應本土病例突增，台北市長柯文哲偕同黃珊珊等北市府官員，緊急於12日下午3時30分召開記者會。對於萬華確診者的行業特性，可能跟顧客有親密接觸，是否已掌握相關人跟確診者足跡？黃珊珊表示，北市府接到通報後，下午2時已啟動萬華全區消毒，因為確診者工作的關係，疫調上是碰到一些困難，但北市府同仁都盡量在做一個個的追蹤，也會啟動旁邊的監視系統，這需要花時間。

黃珊珊補充，而為因應本土案例突增加，北市府在疫調量能上，已由衛生局調動其他科室同仁協助，會在最快時間做完相關疫調，「但是只要通報的部分，我們都已經做完清消」；另外，北市府去年已做過桌上的封城演練，這部分的SOP市長也指示過了。

針對台北市啟動準第三級警戒，是否會比照新北，當社區感染持續爆發，該封城就封城？柯文哲表示，坦白說，短短24小時，從第二階段進入第三階段，進展速度相當快，但也不需要製造更多恐慌，「該封城就封城」這句話是對的，但是他要表達的是，「該封城才封，還不是時候不需要封城」；至於大型醫療院所，北市都有準備，「我們做我們該做的事」，也不用在這階段，增加市民恐慌。

至於第三級的應變，是否包含應變醫院或大型收治場所的啟動？柯文哲指出，「都有啊，這種大型應變醫院」，他強調，做為台北市民最幸福的是，北市的醫療資源是全台最豐富，所以這些醫院，會隨著疾病進展，有哪些非緊急的就不要讓他住院，匡出來，現在專責醫院已經開始預留空床了。

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