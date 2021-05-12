宜蘭疫情破口恐加大？　千人參加某小學校慶後…1學生中鏢

▲5/9才辦實名制千人校慶活動的宜蘭某小學，一小2生12日確診後校方緊急消毒，但宜縣議員謝燦輝憂恐有防疫大破口。（圖／記者陳以昇攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣議員謝燦輝12日在議會「宜縣發生新冠疫情新情事之因應與處理」專題報告議程中自首指出，5/9他有在實名制的千人某小學校慶現場，但12日即傳出與同確診的銀河遊藝場女員工同住的學校小2生也確診，要宜縣府重視恐有千人防疫破口隱憂。宜蘭衛生局長徐迺維強調，為防疫，該篩就篩。

宜蘭一遊藝場群聚已有8人染疫，為此，宜蘭縣議會12日變更定期會議程，在12日下午進行「宜縣發生新冠疫情新情事之因應與處理」專題報告，民進黨籍縣議員謝燦輝以「自首」語氣說，12日宜蘭某國小一學生被確診，但問題是，他也在5/9參加確診學生學校校慶，當時有千人參加，宜縣府要重視是不是會成為千人防疫破口的嚴峻問題。

宜蘭衛生局徐迺維答復說，防疫該篩就篩，確診學童接觸對象與足跡等，會做進一步疫調，縣府會全力防堵疫情擴大。

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