快訊／打臉陳時中？　柯文哲爆：許多確診者4、5月曾到中南部進香

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／台北報導

國內12日爆出16例本土病例，創下單日本土確診新高。對此，台北市長柯文哲除宣布即起啟動「準第三階段」防疫工作外，也特別提醒，許多確診者4至5月曾到中南部進香，因此南部的民眾也要多留意自身狀況，「接下來的這場硬仗，讓我們齊心協力，再次化解危機吧！」

柯文哲12日晚間在臉書表示，一天16例本土，多縣市同時爆發本土不明感染，「我想，大家心情應該跟股市一樣上沖下洗，開始恐慌」，但請民眾不要慌張，也不要亂，台灣的醫療能量很充沛，重症者也沒有快速增加；但為了阻止疫情升溫，北市府決定在今天啟動「#準第三階段」防疫工作。

柯文哲指出，首先，市政府6月8日前舉辦的活動全部取消，而市府管理的場館暫停租借，進入市府大樓及公有場館，也須全面實名制；此外，台北市的防疫專責醫院徹底分艙分流，並且提前預留空床做緊急應變。更重要的是，台北市政府研議大量快篩機制，以幫助北市的基層醫療院所，更迅速的辨別、匡列確診者，阻止疫情在隱形傳播鏈下快速擴散。

柯文哲也特別提醒，許多確診者曾經在四至五月到中南部參加進香活動，且大家共餐同住且沒有戴口罩；因此，不只北部縣市、南部的朋友們也要留意自己的身體狀況，所有宗教群聚活動都應該暫時取消。

柯文哲文末喊話，「接下來的這場硬仗，讓我們齊心協力，再次化解危機吧！」

▼柯文哲12日晚間臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／柯文哲）

