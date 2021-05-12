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陳時中稱「普篩只會更亂」　侯友宜再喊話：地方看到狀況會建議中央採納

▲▼侯友宜12日晚間視察板橋錢櫃。（圖／記者楊蕓攝）

▲侯友宜12日晚間視察板橋錢櫃。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／新北報導

國內新冠肺炎疫情升溫，新北市長侯友宜昨天向中央喊話，建議針對高危險區進行普篩，不過，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中批評，普篩只會讓情況更亂，對此，侯友宜12日晚間受訪時強調，很多事情地方看到狀況會建議給中央採納，若地區出現太多感染源不明的案例，高危險區是否採取普篩遏止傳染力，篩檢出更多個案、全力防堵，這些都是建議，給中央做參酌。

新北、宜蘭11日新增6名感染源不明案例，疫情警戒提升至第二級，侯友宜11日向中央喊話，要找出感染源才能夠堵住疫情，務必擴大匡列、採檢，若再有個案，應進一步針對高危險區域做普篩。

隨普篩聲浪再起，陳時中12日上午在立法院受訪時回應，普篩只會讓情況更亂，但擴大篩檢是必要的，要擴大區隔、檢疫，並強化圍堵效益，要大家一起動員。

對此，侯友宜12日晚間赴板橋星聚點、錢櫃視察停業情形，會後受訪時強調，很多事情地方看到狀況會建議中央採納，他認為，如果地區太多點的感染源已經來源不明，沒辦法及時擴大採檢、擴大匡列，高危險區是否用普篩方式來遏止傳染力，篩檢出更多個案、全力防堵，這些都是建議，給中央做參酌。

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