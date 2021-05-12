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疫情備戰　台東教育處：如「1師生確診1班停課」3確診全校停課

▲▼ 新冠肺炎疫情疫情升溫，饒慶鈴視察校園防疫整備提倡「勤洗手」。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

▲▼ 新冠肺炎疫情疫情升溫，饒慶鈴視察校園防疫整備提倡「勤洗手」。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

針對國內新增多例新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)本土案例，仍有感染源不明案例，台東縣長饒慶鈴於今(12)日特別前往巿內康樂國小視察校園防疫作業，確認學校體溫測量人力配置、口罩等物資整備情形、學生洗手步驟及停課因應措施等，縣長對於康樂國小以自行設計的系統軟體量測師生體溫與健康狀況高度肯定，並請教育處強力要求各校務必掌握疫情資訊，全力防堵疫情，隨時注意學生的健康狀況，有問題應立即通報。

饒慶鈴由教育處長林政宏、體健科長林邦遠等人陪同前往康樂國小視察，康樂國小校長王振興說明目前學校以自行設計的系統軟體量測師生體溫與健康狀況等防疫作為與裝備，饒慶鈴對學校的相關因應方法及措施表示滿意，現場也與同學一起完成清潔洗手步驟「內外夾弓大立腕」。

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▲▼ 新冠肺炎疫情疫情升溫，饒慶鈴視察校園防疫整備提倡「勤洗手」。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

饒慶鈴表示，對抗疫病首要就是「勤洗手」，提醒學生注意個人衛生、落實正確的洗手步驟，平時勤洗手，才能遠離疫病，另疫情嚴竣學校務必提高警戒，維持教室內通風並隨時關注教職員工生健康情形，請家長共同參與防疫，如在家中發現孩子發燒或呼吸道症狀(咳嗽、流鼻涕或喉嚨痛)，請落實生病不上課，儘速配戴口罩就醫，以得到適切診斷與療照護，就醫後請在家休養至恢復健康再返校上學，此外，研議停課線上學習因應措施。

教育處長林政宏則指出，為防治疫情在校園擴散，教育部訂定的停課標準為高級中等以下學校1班有1位師生確診，該班停課，1校有2位以上師生被確診，則該校停課，因應疫情所帶來的衝擊，教育處依縣長饒慶鈴指示，台東縣疫情警戒升至2級，防疫優先，各級學校於今年6月8日前，暫緩實施校外教學、畢業典禮、畢業旅行等大型集會活動，師生進入校園需配戴口罩、量體溫，且此疫情升級期間，不開放校園室內場地借用及謝絶民眾進入校參訪。

另外，縣府業於去年完成居家線上學習演練活動，各校已整備相關軟硬體設施，力求做到停課不停學，未來在面臨疫情停課時，｢以線上教學為主，實體補課為輔｣的多元選擇方案，確保學生受教權益不受疫情影響。

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