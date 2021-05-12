本土疫情升溫！直擊全聯瑞芳店「泡麵塞滿購物籃」　排隊等結帳

▲民眾排隊結帳。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏、鄺郁庭／新北報導

國內新型冠狀病毒（COVID-19）疫情進入高度警戒，還沒到下班時間，就已經有不少民眾「超前部署」，前往賣場搶購生活用品，《ETtoday新聞雲》記者實際到全聯瑞芳店察看，民眾搶購泡麵、罐頭、洗衣粉，泡麵架上出現許多空洞等待補貨，結帳隊伍也出現大排長龍景象。

國內正式進入社區感染階段，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（12）日宣布再增16例本土病例，本土病例再創單日歷史新高，讓不少民眾開始出現預期心理，湧現賣場囤貨，《ETtoday新聞雲》記者直擊全聯瑞芳店，有民眾掃光架上的泡麵，塞滿購物籃，往日民眾排隊搶購的場景如今再現。

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▲▼民眾瘋搶泡麵。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者詢問該店店員，店員表示，「平常這個時間點確實會有比較多的消費者，但感覺今天疫情也有影響」。現場民眾除了買泡麵之外，也買了罐頭、洗衣粉等生活用品。目前雙北、基隆、宜蘭都傳出本土確診病例，其中也出現多名不明感染源的個案，民眾擔心疫情持續惡化，未來可能會無法出門，因此加緊準備。

面對未知疫情，許多民眾擔心是否需要搶購防疫物資，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會上一一盤點所需的防疫物資，保證存量絕對夠。陳時中表示，整個防疫措施啟動後大家不用擔心，相關PPE防疫物資在國內是夠的，不管是醫療院所或一般民眾作自我保護，量能都足夠，大家不用因為擔憂而搶購。

▼民眾瘋搶泡麵。（圖／記者鄺郁庭攝）