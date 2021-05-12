▲陳嘉行。（資料照／記者謝婷婷攝）

記者蘇晏男／台北報導

受到國內本土疫情加劇影響，台股12日盤中一度重挫逾1400點，創史上盤中跌幅新高，有媒體當天遂於中央流行疫情指揮中心記者會上，詢問指揮官陳時中是否能說明疫情狀況，並對國人和股民信心喊話。對此，民進黨員、藝人焦糖陳嘉行開嗆，以後亂問問題，乾脆一人送一針「中國科興疫苗」好了。

指揮中心12日下午召開防疫記者會，宣布新增16名本土案例，創下單日本土病例新高。記者會開放媒體提問時，《工商時報》記者率先發問：「今天台股一度重挫1400點，創下史上盤中跌幅新高，股民信心全失，民眾都很驚慌，想請部長向國人、股民可能說明一下，究竟我們國內疫情現在真的到了隨時都會升級的危急階段嗎？還是說，還是處於可防可控，大家不用擔心，麻煩部長對大家信心喊話一下。」

陳時中回應，今天看到股票市場跌得很厲害，不過台灣基本上我們市場的基本面很好 不管是上一季的GDP的成長率8.16％，到這個月我們的出口成長率也有30％以上，其他的基本狀況都很好；至於華航在政府管制下，其運量也會維持住，換句話說，對貿易的影響，基本上是小的。

陳時中繼續說，第二個，有這些本土案情，民眾應該要緊張，要提高警覺，把個人防護做好，而疫情指揮中心也會跟地方增加快速地防堵，希望一層一層地擋住疫情，盡全力來做這些事情；而各部會也會各司其職，做最好的安排。

然而，記者此提問讓陳嘉行不滿，在臉書寫道，「記者問陳時中股市問題...請問陳時中是投顧老師嗎？以後亂問問題乾脆一人送一針『中國科興疫苗』好了。」

▼陳嘉行12日臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／焦糖 陳嘉行 Brother Caramel）