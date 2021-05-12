防疫升級！二輪電影院「心酸公告」：梅花座還送VIP　網笑「不要哭」

▲板橋林園電影城有4個影廳，假日票價160元，平日票價140元，一票可看全部電影，不劃位不清場。（圖／翻攝板橋林園電影城臉書）

圖文／CTWANT

新冠肺炎疫情在國內升溫，昨（11）日已宣布室外500人、室內100的聚會須暫停，疫情警戒升為2級，許多業者也祭出相關措施。對此，板橋的二輪電影院「林園電影城」在臉書PO出一則貼文，讓網友看完心疼直呼「不要哭！」

由於指揮中心11日宣布停辦室外 500 人以上，室內 100 人以上之集會活動，落實梅花座、實聯制等防疫措施，而板橋林園電影城就在臉書發文自嘲，「有人想知道我們是不是採梅花座嗎？可是呀，現在每個廳要滿100人實在是遙不可及的夢想呢。#平常不就是梅花座嗎？#想坐哪就坐哪？想要四面環海、當角落小夥伴或坐擁海景第一排升級IMAX版都可以喔。」

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▲板橋林園電影城的「心酸公告」。（圖／翻攝板橋林園電影城臉書）

貼文曝光後，引起熱議，網友紛紛至貼文下留言「平常真的是梅花坐，如果是大片才會坐滿，最近應該會坐不滿」、「我平日去幾乎都獨享整排，超爽的」、「哈哈哈，不要這樣～我都會去看」、「好地獄梗」、「哈哈，平常就是梅花座！也是有滿滿的時候啦！加油加油！」、「小編好幽默喔！放心林園這麼棒的地方 疫情過後一定高朋滿座」、「不要哭」。

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