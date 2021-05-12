屏東潮州義交「交通指揮大賽」奪冠　擊敗7隊脫穎而出

▲潮州義交交通指揮手勢競賽拿到第1名 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局為降低事故發生，在六都直轄市外，首次將義交運用於易肇事路口防制事故行列，現已推廣實施於屏東市、潮州鎮、東港鎮及恆春鎮等地區，並舉行交通指揮手勢競賽，潮州義交中隊從8組隊伍中脫穎而出，獲得第1名。

▲▼交通指揮手勢、奪冠。

為提升義交人員協勤技巧、精進交通法令知識、統一觀念及做法，屏東縣政府警察局辦理「110年度交通義勇警察人員常年訓練」，局長李文章與義交大隊長周志明相當重視，到場督導全民國防教育、交通相關法令、執勤安全暨交通指揮手勢演練及交通事故排除等，讓義交弟兄姊妹們獲益良多。

縣警局交通隊為增進縣內義交同仁的專業，昨天在屏東市維多利亞會館舉辦「110年度交通義勇警察人員常年訓練」及交通指揮手勢及隊呼決賽，由潮州義交中隊奪得冠軍，讓隊長謝娀原及其他32名隊員感到與有榮焉。

分局長黃國源表示，治安、交通、服務是警察的3大基本工作，交通疏導工作，幸賴義交同仁夥伴協助，對此表達最高敬意；而經由定期的講習訓練及競賽中，精進知能及執勤技巧，也讓平日忙於各工作領域的義交夥伴藉該機會交流、聯絡感情，對於提升工作士氣、強化交通安全維護，都有很大幫助。

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