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獨／起底高雄鐵鎚男　19歲就襲胸！「從右摸到左」害女騎士慘摔　

▲高雄一名董姓員警執行交管時，突遭不明男子攻擊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一名董姓員警執行交管時，突遭不明男子攻擊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市三民區11日晚間發生襲警事件，一名38歲董姓員警在大順一路、民族一路路口執行交管時，遭到陌生民眾拿鐵槌攻擊頭部。警方事後立刻成立專案小組調查，逮捕26歲洪姓男子，據了解洪男除因酒駕有公共危險罪嫌前科之外，還曾騎機車對女子襲胸，造成對方摔車送醫，被依照強制猥褻罪判刑6個月。

據了解，現年26歲的洪姓男子在2014年，也就是19歲的時候，涉嫌在高雄市三民區對一名女子襲胸，當時洪男騎機車看到一名女騎士，趁對方不注意伸出狼爪襲胸，還從右胸抓到左胸，女騎士受到驚嚇並意圖反抗，造成機車失控摔車受傷，洪男揚長而去。洪落網後被起訴，法官依照強制猥褻罪判刑6個月，得易科罰金，另外還有肇事逃逸判刑一年一個月，得緩刑2年。

▲涉嫌鐵鎚襲警的洪姓男子逃逸畫面，警方鎖定後在住處逮捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲涉嫌鐵鎚襲警的洪姓男子逃逸畫面，警方鎖定後在住處逮捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

2016年，洪姓男子又因為酒駕被抓，當時判刑2個月併科罰金1萬元，但因為強制猥褻得以緩刑的他，由於酒駕的關係，同年8月被檢察官申請撤銷，不過法院認為前後兩案，其犯罪手法、型態及侵害法益均迥然有別、先後案件關聯性尚薄弱，很難認為洪男是因為存有高度之法敵對意識而再度犯案，所以駁回。

5年後，洪男竟涉嫌攻擊警察，11日晚間6點左右，38歲董姓員警在大順一路、民族一路交岔口執行交管時，洪男突然持鐵鎚從後方靠近，接著趁他不注意之際發動攻擊，用力往他的後腦部位砸去，他受傷後嚇得立刻往旁邊逃離，洪男趁隙往另外一邊狂奔逃逸，5小時後被逮。

▲涉嫌鐵鎚襲警的洪姓男子逃逸畫面，警方鎖定後在住處逮捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲涉嫌鐵鎚襲警的洪姓男子逃逸畫面，警方鎖定後在住處逮捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

洪男被警方帶到分局之後，一直不配合警方的調查，被捕當下身上有濃濃酒味，警方研判他襲警時應該是有喝酒，但詢問他都不回應，就連為何襲警也是沈默以對。警方初步研判，洪可能有仇警心態，所以趁酒意犯案，據了解，洪男曾因酒駕涉公共危險罪被警方查獲送辦，因此可能隨機攻擊員警洩恨，且持鐵鎚暴打警員頭部，更有致人於死的殺人犯意。

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