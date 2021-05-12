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2堆高機車禍「金門高粱」貨櫃重摔！地面積酒池　損失逾百萬

▲金門料羅碼頭推高機互撞釀禍 ，上百萬高粱酒貨櫃破裂 。（圖／記林名揚翻翻攝）

▲金門料羅碼頭推高機互撞釀禍 ，上百萬高粱酒貨櫃破裂 。（圖／記林名揚翻攝）

記者洪靖宜、林名揚／金門報導

金門料羅港區發生一起香氣四溢的「車禍」，兩部堆高機在裝卸作業時不慎相撞，導致滿載要運送的「金門端午家戶配酒」的貨櫃落地，裝卸碼頭頓時變成高粱酒池，承攬業者當場傻眼，估計損失約上百萬，相關責任由縣港務處釐清處理中。

▲金門料羅碼頭推高機互撞釀禍 ，上百萬高粱酒貨櫃破裂 。（圖／記林名揚翻翻攝）

▲高粱酒摔破，酒全流在地上 。（圖／記林名揚翻攝）

這起料羅港區首見的貨櫃翻覆事件發生於10日下午約14時，起因於兩部港勤公司所屬的堆高機在貨櫃裝卸作業時不慎相撞，其中一部裝載的貨櫃翻滾落地，櫃內高粱酒重摔破裂，酒液四處溢流，在作業碼頭出現積「酒」景況，一時酒香四溢，讓現場和聞訊趕到的碼頭人員，搖頭嘆實在有夠「可惜」也有酒商笑說：「這批酒110年端節酒，連碼頭的土地公也喜歡喝」

▲金門料羅碼頭推高機互撞釀禍 ，上百萬高粱酒貨櫃破裂 。（圖／記林名揚翻翻攝）

▲金門料羅碼頭推高機互撞釀禍 ，上百萬高粱酒貨櫃破裂 。（圖／記林名揚翻攝）

縣港務處棧埠課長張修正說明，這起料羅港未曾發生過的離奇「車禍」，是翁姓貨主原託運才剛從市面收購的端午節家戶配售，數量共7棧板336打，損害賠償責任由港勤公司與託運業者協調解決。港勤公司則表示，財損目前仍在清算估損中，初估一半破裂，約上百萬元。

▲金門料羅碼頭推高機互撞釀禍 ，上百萬高粱酒貨櫃破裂 。（圖／記林名揚翻翻攝）

▲有業者抱怨路面不平 。（圖／記林名揚攝）

由於現場路面破裂凹陷，車輛經過顛簸難行，甚至掉落載運的貨物，業者也抱怨這起意外事故與路面不平有關。金門縣港務處強調，碼頭作業攸關人、貨安全，將針對港勤業者反映，盡快舖整機、車通行路面，也會要求相關業者檢討改善，協力提高作業妥善率。

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