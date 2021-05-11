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快訊／金門迎城隍縮小規模　縣府宣布「補助1500萬施打AZ疫苗」

記者林名揚、閔文昱／金門報導

金門迎城隍4月24日開跑，預估活動將持續到5月29日落幕。不過受到疫情影響，縣長楊鎮浯11日親自主持「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情警戒提升應變會議」，迎城隍活動將比照去年模式縮小規模辦理。另外，縣府也將補助設籍在金門的民眾施打AZ疫苗的費用，預料將可大幅增加疫苗的施打率。

▲▼迎城隍縮小規模，金門民眾施打疫苗縣府補助。（圖／林名揚攝）

▲迎城隍縮小規模，金門民眾施打疫苗縣府補助。（圖／林名揚攝，下同）

▲▼迎城隍縮小規模，金門民眾施打疫苗縣府補助。（圖／林名揚攝）

楊鎮浯指出，原訂迎城隍活動5月22日車巡13鄉取消，23日循古制遶境部份則回歸至宗教禮俗方式辦理，比照去年模式縮小規模辦理，另屬觀光性質活動均取消。

楊鎮浯縣長表示，縣府將推出「金門籍鄉親免費施打疫苗」政策，鼓勵鄉親在金門施打AZ疫苗，盼透過進一步普及、擴大施打，讓金門整體的產業跟生活能夠回到常軌。

▲▼迎城隍縮小規模，金門民眾施打疫苗縣府補助。（圖／林名揚攝）

楊鎮浯透露，防疫升級，計畫將動支1000萬至1500萬元預算，全額補助縣民施打疫苗，一般民眾只需付掛號費、診察費、注射費等，施打一針疫苗的費用約在500至600元間，預估將有3到4萬民眾受惠。而醫事人員、中央及地方政府防疫人員、高接觸風險第一線工作人員與65歲以上長者等幾項族群則是提供公費疫苗施打。

另外，楊鎮浯提及，為因應中央政策，除金門迎城隍活動規模也比照去年縮小外，也有多項活動停辦或延後，內容如下：
1.原訂7月24日搶灘料羅灣海泳活動取消。
2.原訂6月8日前至台灣校外教學和畢旅活動取消。
3.原訂 5月29日舉辦「金婚、鑽石婚表揚活動」延至7月24日辦理。
4.原訂5月28日舉辦的金門縣複合式野餐市集活動延期辦理。
5.原定5月16日春季擴大淨灘活動延期辦理。
6.龍舟賽活動不變，但協調以本地隊伍為主，並改為線上直播方式辦理。
7.擎天廳6月8日前暫停開放參訪。
▲▼迎城隍縮小規模，金門民眾施打疫苗縣府補助。（圖／林名揚攝）

▲▼迎城隍縮小規模，金門民眾施打疫苗縣府補助。（圖／林名揚攝）

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