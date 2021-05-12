疫情告急！取消「探索夢號」可獲全額退款、接受9／30前的改期

▲探索夢號是全球第一艘疫後復航的郵輪。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

全台進入社區感染階段，6月8日前都屬密切觀察期。除了大型活動相繼取消或延期，KLOOK、KKday宣布若是因疫情關係影響行程者，6月8日前異動可「全額退費」；而星夢郵輪也於官網公布，旅客可改乘「探索夢號」其他於9月30日前基隆出發的航次，或是旅客也可選擇取消行程，能獲得已支付款項的全額退款。

星夢郵輪表示，改期出發的旅客可以改乘「探索夢號」其他於9月30日前出發的航次。請預訂旅客聯絡原報名單位，使用原報名優惠方案、住宿相同等級艙房（需視當時訂房狀況而定）重新預訂行程。

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另外，如評估後決定取消行程，旅客也可獲得已支付款項的全額退款，包括艙房費、港務費，若已支付星夢郵輪「探索夢號」岸上觀光費，也將全額退款。

▲探索夢號環島航行至澎湖、金門、馬祖和花蓮等地。（圖／記者彭懷玉攝）

星夢郵輪表示，因應疫情指揮中心公布提升疫情警戒標準至第二級「出現感染源不明之本土病例」 階段，為響應政府的防疫，將主動採取以下措施，並於今（12日）起至6月8日正式生效，包含：減少「探索夢號」載客量、嚴格執行室內活動人數限制為100人及室外活動人數限制為500人，且無論旅客身處船上任何公共場所，均須全程佩戴口罩 ，未配合規定者可予以懲罰。

此外，星夢郵輪將繼續全面落實嚴謹的郵輪防控細則，包括於所有客房、船員房間、公共區域及娛 樂休閒設施進行高頻次的消毒及清潔、採取社交距離措施、餐飲安全衛生管理、全船客房及公共區域設有100%新風系統、以及不斷提醒旅客勤洗手及保持社交距離等。

保障旅客及船員的安全及健康一直是星夢郵輪的首要原則，「探索夢號」自去年7月在台灣復航以來， 一直保持零疫情紀錄。因應目前的疫情狀況，星夢郵輪採取上述措施，致力為所有旅客提供更安心安全的郵輪旅遊體驗。