台南啟動公共場站預防性清消　黃偉哲籲市民提高警覺配合防疫

▲台南市長黃偉哲，前往台南火車站視察環保局消毒作業情況，呼籲市民提高警覺配合防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應新冠肺炎疫情升溫，國內出現感染源不明的本土病例，台南市長黃偉哲立即責成市府團隊落實各項防疫措施與準備，黃偉哲12日上午親臨台南火車站視察環保局消毒作業情況，市議員陳怡珍也到場關心。

由於中央疫情指揮中心5月11日起至6月8日提升疫情警戒至二級，黃偉哲表示，台灣是一日生活圈，目前雖然疫情集中在北部，但台南千萬不能有僥倖心理，台南市防疫措施及消毒工作也應該升級，做到滴水不露，因此特別至火車站關心環保局現場的消毒工作，並且感謝辛苦的環保局工作人員。

黃偉哲表示，疫情變得嚴峻，要請市民提高警覺，以前是保密防諜，現在是保命防疫，口罩戴得好、勤洗手、維持社交距離，就是防疫的武器，他也指示市府相關單位針對台南市轄內交通場站及人潮群聚的公共場所及商圈、景點等處之環境消毒作業應持續進行。

台南市目前針對大型營業場所、大眾運輸業者、社區管理委員會，會加強宣導務必進行內部場所消毒，防止疫情擴散；此外，本週即將進行的國中會考，環保局表示，在考試前後都會在考場進行預防性消毒；教育局也表示，將督導全市考場學校做好各項措施，包括考生進入考場配合量體溫、考試全程佩戴口罩、比照去年不開放考生親友陪考(特殊生申請者除外)，請考生與家長配合。

市長黃偉哲也再三呼籲市民配合，為保障你我的生命健康，出入公共場所請務必配戴口罩，並養成時常洗手的習慣，就能遠離病毒。

台南市環保局指出，近期國內COVID-19疫情升溫，國內出現感染源不明之本土病例，以致社區感染風險增加，中央疫情指揮中心自5月11日起至6月8日提升疫情警戒至2級，台南市環保局各區隊即日起全面動員，對交通場站及人潮往來、群聚處等進行消毒，包括轄內各火車站及其地下道、公車轉運站、高鐵站等交通場站戶外50公尺範圍、商圈等進行消毒作業。

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