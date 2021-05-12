比爾蓋茲離婚「時機巧妙」　美媒曝關鍵原因：與小女兒有關

▲比爾蓋茲與妻子梅琳達宣布離婚，時間點引發外界揣測。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

美國微軟公司（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda Gates）3日宣布離婚，消息震驚國際。這段長達27年的婚姻究竟從哪裡出了問題，令各界格外好奇。美國媒體爆料，2人之所以會選在此時離婚，恐怕就與他們最小的女兒菲比（Phoebe Adele Gates）有關。

綜合外媒報導，比爾蓋茲與梅琳達其實並非臨時做出離婚決定，早在2019年，梅琳達便開始向離婚律師諮詢，並見過多家事務所的律師，只為了挽回這段已經破裂的婚姻。至於為何選在最近離婚？有消息指出，可能就是因小女兒菲比去年9月年滿18歲，換言之就是3個兒女都已經成年。

根據美國《People》雜誌，有消息人士透露，比爾蓋茲與梅琳達都希望兒女能無後顧之憂地從高中畢業，因此直到菲比去年成年並完成高中學業後，2人才對外宣布離婚。另外，離婚文件也顯示，梅琳達並未要求比爾蓋茲支付配偶或孩子的贍養費，僅要求法院進一步確認這份分居協議。

對此，長女詹尼弗（Jennifer）也曾在Instagram的限時動態上透露，她與家人目前正經歷「一段充滿挑戰的時期」，希望外界能給予她們充分隱私，以邁向人生下個階段。另外，她也不會就父母分開一事做任何進一步評論。

比爾蓋茲與梅琳達最後一次同框、出現在眾人視野，是在1月27日以共同視訊的方式，當時2人在網上談論疫情爆發1年後的生活。不過，2人隨後在雙方IG上「消失」了很長一段時間，就連今年1月的結婚紀念日、2月底情人節，也都是「靜悄悄」地度過，不料竟是婚變前兆，令人不勝唏噓。