日美法「陸上聯合軍演」11日登場　岸信夫：與澳洲同步在東海演習

▲日、美、法的陸軍在九州舉行聯合演習。此為示意圖，與本文無關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

日本、美國和法國的陸軍將自11日起，在日本九州舉行為期7日的聯合演習。這是法國首度參與日本境內的軍演，也是日本首次有3個國家的陸軍部隊，在其境內舉行聯合訓練。

綜合法廣與共同社報導，日本陸上自衛隊11日至17日，將與法國陸軍和美國海軍陸戰隊，在長崎縣的相浦駐屯地和橫跨宮崎縣與鹿兒島縣的霧島演習場，針對離島登陸和巷戰（又稱城鎮戰，urban warfare）舉行聯合軍演。日美法3國參與本次軍演的總人數共計220人。

這次的聯合軍演，除了是日本首次有3個國家同時參與境內演習外，也是法國首度參與日本的訓練。法國軍方發言人格蘭讓（Herve Grandjean）告訴日本《時事通信社》，由於中國大幅提升在印度太平洋地區的軍事活動，因此法國決定加入本次軍演，對外強調法國對印度太平洋的「強烈興趣」。

▲日本防衛大臣岸信夫透露，日本也將與美、法、澳的海軍在東海展開聯合訓練。（圖／翻攝自Facebook／@mod.japn）

防衛大臣岸信夫11日透露，在陸上自衛隊舉行聯合軍演的同時，海上自衛隊也將與美國、法國和澳洲的海軍，在東海展開聯合訓練。岸信夫表示，他希望通過海陸的聯合訓練，能進一步深化4國關係，達成遠景，共享自由開放的印度太平洋。

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