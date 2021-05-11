　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

日美法「陸上聯合軍演」11日登場　岸信夫：與澳洲同步在東海演習

▲▼軍隊。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲日、美、法的陸軍在九州舉行聯合演習。此為示意圖，與本文無關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

日本、美國和法國的陸軍將自11日起，在日本九州舉行為期7日的聯合演習。這是法國首度參與日本境內的軍演，也是日本首次有3個國家的陸軍部隊，在其境內舉行聯合訓練。

綜合法廣與共同社報導，日本陸上自衛隊11日至17日，將與法國陸軍和美國海軍陸戰隊，在長崎縣的相浦駐屯地和橫跨宮崎縣與鹿兒島縣的霧島演習場，針對離島登陸和巷戰（又稱城鎮戰，urban warfare）舉行聯合軍演。日美法3國參與本次軍演的總人數共計220人。

這次的聯合軍演，除了是日本首次有3個國家同時參與境內演習外，也是法國首度參與日本的訓練。法國軍方發言人格蘭讓（Herve Grandjean）告訴日本《時事通信社》，由於中國大幅提升在印度太平洋地區的軍事活動，因此法國決定加入本次軍演，對外強調法國對印度太平洋的「強烈興趣」。

▲▼日本防衛大臣岸信夫。（圖／翻攝自Facebook／@mod.japn）

▲日本防衛大臣岸信夫透露，日本也將與美、法、澳的海軍在東海展開聯合訓練。（圖／翻攝自Facebook／@mod.japn）

防衛大臣岸信夫11日透露，在陸上自衛隊舉行聯合軍演的同時，海上自衛隊也將與美國、法國和澳洲的海軍，在東海展開聯合訓練。岸信夫表示，他希望通過海陸的聯合訓練，能進一步深化4國關係，達成遠景，共享自由開放的印度太平洋。

透亮超有感　契爾氏激光極淨白淡斑精華特價2900

ET快訊
社區已經多點爆發！台大感染醫警告：有一點不對勁就篩檢
羅東爆5本土！宜蘭人揭現實面「不會驚訝」苦笑：至少雪隧不塞了
快訊／疫情延燒　《全明星》總決賽確定延期　
北市防疫升級！畢典改線上　小巨蛋、北流活動停辦
快訊／不明感染源！侯友宜：新莊、蘆洲即刻大規模消毒

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

日美法「陸上聯合軍演」11日登場　岸信夫：與澳洲同步在東海演習

部署永暑島搜南海潛艦　央視揭空潛-200四大抓墨魚神器

撤軍阿富汗後下一步？　美軍可能改駐中亞這2個國家

攜手全聯、嘉裕　國軍服裝供售站選擇多樣隨時可下訂

海陸首位戰車女連長陳柔安　勇於自我挑戰不畏艱難

面對中共軍事威懾　國軍不求戰不怯戰確保國家安全

LITENING莢艙顯像黑白升級彩色　歷經4代搭載多樣機種

《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔

實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸...」全場笑了

頭汴坑溪2死！第一時間畫面曝光 溺斃男妻喊：沒看到丈夫抓7歲童

母亡失去重心！兒騎車出發環島　追尋媽媽足跡感性表白...惹哭網

羅時豐最紅的歌？大港開唱全場：斯斯XD　飆洗腦饒舌曲...告五人「這首歌」也會！

采子神隱24天首發聲！告別《全明星》　洗菜深夜喊話「i hate you. 」

婦人停紅燈遭後方車緩慢擦撞！　阿伯頻道歉...網歪：愛情來得太快

日美法「陸上聯合軍演」11日登場　岸信夫：與澳洲同步在東海演習

部署永暑島搜南海潛艦　央視揭空潛-200四大抓墨魚神器

撤軍阿富汗後下一步？　美軍可能改駐中亞這2個國家

攜手全聯、嘉裕　國軍服裝供售站選擇多樣隨時可下訂

海陸首位戰車女連長陳柔安　勇於自我挑戰不畏艱難

面對中共軍事威懾　國軍不求戰不怯戰確保國家安全

LITENING莢艙顯像黑白升級彩色　歷經4代搭載多樣機種

疫情加劇　樂天桃猿今天比賽改梅花座、禁飲食

加強防疫！宜蘭太平山即起「鳩之澤、蹦蹦車限制人數」10措施先看

快訊／富邦人壽遭罰300萬

獨／台中最危險水域民眾照去　救生教練：玩水一定要戴浮具

端午連假每日0至5時國道免收費　遇疫情升溫、期末考衝擊出遊潮

陶晶瑩攻蛋宣布「二度延期」！　無奈嘆：這一波打三折

宜蘭驚爆5人確診　三奇美徑稻浪音樂會＋熱氣球嘉年華取消

社區感染蔡英文宣傳公投　羅智強連問3次：妳有事嗎？

世衛大會未邀台灣　陸外交部：是民進黨造成的

女老闆陽台狂撒「1億元鈔票」發員工獎金　510萬網瘋傳：好羨慕　

東北虎來襲！闖入村莊抓傷農民　路人開車逃跑...車窗遭攻擊破碎

軍武熱門新聞

撤軍阿富汗　美軍可能改駐2鄰國

海陸首位戰車女連長陳柔安

央視揭空潛-200四大抓墨魚神器

國軍服裝供售站攜手全聯、嘉裕

日美法「陸上聯合軍演」11日登場

LITENING顯像升級彩色　可搭載多樣機種

法軍恐怖霸凌醜聞　菜鳥遭戰鬥機空襲20分鐘

鋼鐵人來了！實測噴射裝畫面曝光

10大最強驅逐艦　南韓拿下第1名

美威懾力大減　習近平擬2年內武統台灣

男開車上班　莫名被F-16戰鬥機爆頭

印度火燒航母！　「超日王號」二度發生火警

不喊「共軍弟兄」了！國軍單戰改叫「敵軍弟兄」

敘利亞搜獲「黑黃蜂」間諜無人機　16克重還能夜襲

更多熱門

相關新聞

英國變種病毒發威！韓蔚山「確診激增」

英國變種病毒發威！韓蔚山「確診激增」

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情持續拉警報！儘管各國相繼開放施打疫苗，但印度卻迎來第2波疫情，我國也於今（10）日陸續爆發多起感染途徑不明的本土案例，至於南韓近日則身陷「變種病毒」之苦，尤其東南部大城蔚山的感染者人數激增，推測皆染上變種病毒釜山、慶尚南道、京畿道等也有患者分佈。當局擔心，英國變種病毒株恐成日後國內主要流行趨勢。

連殺11女　法國「處女獵人」病死

連殺11女　法國「處女獵人」病死

彭博：美若放棄台灣將鑄大錯

彭博：美若放棄台灣將鑄大錯

寧吉喆：中國人平均年齡和美國差不多

寧吉喆：中國人平均年齡和美國差不多

老虎在住宅區閒晃　鄰居嚇壞掏槍

老虎在住宅區閒晃　鄰居嚇壞掏槍

關鍵字：

美國北美要聞日本日韓要聞法國聯合演習軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

快訊／恐進入第二階段社區感染　侯友宜將宣布新北防疫升級

本土案例爆！指揮中心預備「二級感染」　警戒到6月8日

快訊／柯文哲3點宣布「北市防疫升級」

傳蘆洲羅東6例本土「感染源不明」！指揮中心回應了

指揮中心6大緊急應變：500人活動停辦、雙鐵禁飲食、沒戴口罩開罰

宜蘭驚傳確診？遊藝場、商務飯店大消毒

陳零九被揪5罪狀！ 粉絲爆：最會擺態

15人開趴擠陽台瞬間坍塌！集體墜落岩岸

火葬場爆滿！恆河出現近百具浮屍

台政成北制霸！南女妹申請法律系：全正取

快訊／台灣確定「防疫升級」　蘇貞昌下令嚴防疫情擴散

快訊／陳時中宣布：已經進入社區感染！

即／宜蘭某高中急公告：有高中生家長確診

陳零九「邊玩遊戲邊對流程」被揪掉粉行徑！

她剪爆客人睫毛　15秒傻眼片曝光

更多

最夯影音

更多
《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔

《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔
實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸...」全場笑了

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸...」全場笑了

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面