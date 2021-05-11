美輸油管遭駭停擺...駭客組織「內部秘密」曝光！傳俄羅斯是主謀

▲Colonial遭網路駭客攻擊，輸油管線系統被迫關閉。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國東岸主要輸油管系統營運商Colonial慘遭駭客組織「黑暗面」（DarkSide）攻擊，造成5500英里管線被迫停擺，美國拜登政府對此宣布進入緊急狀態，取消公路運油限制。報導指出，黑暗面成立於2020年8月，該組織為進行雙重勒索的犯罪團體，透過加密被害者資料，要求被害者用難以追蹤的加密貨幣交付贖金。

根據《BBC》報導，網路犯罪組織黑暗面隨後在一份公開聲明中，承認是油管系統遭駭的主謀，並在自己的官網上聲稱其目標是「賺錢」，而非為社會製造紛亂與問題，美國聯邦調查局（FB1）於當地時間10日證實，已與政府相關當局與機構、以及被害企業Colonial展開合作進行調查。

儘管網路安全研究人員、受訪公司與專家都將矛頭指向俄羅斯人，因為經過調查後發現，該組織所使用的軟體，已被設定成避免加密系統語言為俄語的電腦或計算機系統。不過對此，美國總統拜登表示，目前情報人員掌握的證據並未明確表明是俄羅斯參與此事。

▲駭客組織「黑暗面」採取企業經營手法，培訓下線四處攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

數位黑影（Digital Shadows）共同創辦人查佩爾（Digital Shadows）也表示，經內部的研究顯示，黑暗面的總部即有可能設在說俄語的國家，因為其系統已設定避免攻擊俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、哈薩克、吉爾吉斯、土庫曼、烏茲別克等現或前獨立國協的成員國。

報導指出，黑暗面自行研發出加密與竊取對方數據資料的軟體，採取企業的運作模式，招募並培訓所謂的「下線」，透過含有軟體、各種勒贖電子郵件範本與攻擊示範教材的工具包，如若網路攻擊發動成功，組織會從下線獲得的贖金中抽取一定比率的金額。

據悉，黑暗面在暗網上成立網站，宣稱不會針對醫院、末期患者安養醫院、政府機構與非營利組織、學校等進行攻擊，還列出曾經攻擊成功的公司行號與竊取的數據內容。

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